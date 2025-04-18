Группа «Эталон» представила документы на регистрацию в России

В январе 2025 г. холдинг Skillbox завершил процедуру редомициляции с Кипра также в Калининградскую область. В марте прошлого года директор по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов сообщил, что холдинг подал документы в органы Кипра для редомициляции на остров Русский в Приморском крае. 17 февраля Московская биржа допустила к торгам акции «Русагро».