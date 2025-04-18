Группа «Эталон» представила документы на регистрацию в России
Группа «Эталон» получила официальное согласие на продолжение деятельности за пределами Кипра и представила документы на регистрацию в России в рамках редомициляции, заявили в ее пресс-службе.
«Эталон» зарегистрировался на острове Октябрьский в Калининградской области в качестве МКПАО «Эталон груп». В списке ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Московской бирже, заменят глобальную депозитарную расписку (ГДР) ETALON GROUP PLC на акции МКПАО «Эталон груп».
Группа «Эталон» – российская компания, основанная в 1987 г. и работающая в сфере девелопмента и строительства. Сегодня является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России.
Процесс редомициляции регулирует федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 290-ФЗ. Он позволяет зарубежным компаниям сменить свой адрес и выбрать Российскую Федерацию в качестве страны регистрации.
В январе 2025 г. холдинг Skillbox завершил процедуру редомициляции с Кипра также в Калининградскую область. В марте прошлого года директор по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов сообщил, что холдинг подал документы в органы Кипра для редомициляции на остров Русский в Приморском крае. 17 февраля Московская биржа допустила к торгам акции «Русагро».