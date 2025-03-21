VK не стала доводить долю в Skillbox до 100%

Из нее следует, что группе принадлежит 55,96% международной компании акционерного общества (МКАО) «Скилбокс холдинг». Кто владелец оставшейся доли в МКАО, в ЕГРЮЛе не указано. Но на 2023 г. в числе совладельцев холдинга значились основатели Skillbox, а также частный фонд Александра Галицкого.