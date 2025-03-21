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VK не стала доводить долю в Skillbox до 100%

Группа сместила фокус на сегмент детского образования
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Холдинг VK не реализовал опцион по выкупу всей материнской компании образовательного холдинга Skillbox, его срок истек в 2024 г., сообщается в финансовой отчетности VK по МСФО за прошлый год.

Из нее следует, что группе принадлежит 55,96% международной компании акционерного общества (МКАО) «Скилбокс холдинг». Кто владелец оставшейся доли в МКАО, в ЕГРЮЛе не указано. Но на 2023 г. в числе совладельцев холдинга значились основатели Skillbox, а также частный фонд Александра Галицкого.

С 2024 г. VK не учитывает финансовые показатели холдинга Skillbox в консолидированных показателях сегмента образовательных технологий, говорится в отчете. Сейчас этот сегмент представлен платформами для детей «Учи.ру» (на 100% принадлежит VK) и «Тетрика» (на 90%), уточнили в пресс-службе VK.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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