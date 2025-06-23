Мосбиржа остановит торги расписками Etalon из-за редомициляции со 2 июля

Частные инвесторы смогут осуществлять сделки с этими бумагами до 27 июня включительно, но с 25 июня будет введен запрет на открытие коротких позиций. 27 июня станет последним днем торгов в режиме Т+1, предназначенном для частных инвесторов. После этого и до 2 июля расписками смогут торговать только профессиональные участники рынка.