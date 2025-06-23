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Мосбиржа остановит торги расписками Etalon из-за редомициляции со 2 июля

Ведомости

Московская биржа со 2 июля приостановит торги расписками группы «Эталон» в связи с конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента. Об этом говорится в сообщении на сайте площадки.

Частные инвесторы смогут осуществлять сделки с этими бумагами до 27 июня включительно, но с 25 июня будет введен запрет на открытие коротких позиций. 27 июня станет последним днем торгов в режиме Т+1, предназначенном для частных инвесторов. После этого и до 2 июля расписками смогут торговать только профессиональные участники рынка.

На дополнительных торговых сессиях выходного дня фондового рынка Московской биржи с 28 июня станут доступны биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ). Общее количество инструментов, доступных на торгах в выходные, будет 117. 114 из них – акции российских эмитентов. На первом этапе станут доступны паи фондов «Альфа-капитал денежный рынок» (AKMM), «Альфа-капитал денежный рынок плюс» (AKMP) и «АТОН – Накопительный в рублях» (AMNR).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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