Мосбиржа остановит торги расписками Etalon из-за редомициляции со 2 июля
Московская биржа со 2 июля приостановит торги расписками группы «Эталон» в связи с конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента. Об этом говорится в сообщении на сайте площадки.
Частные инвесторы смогут осуществлять сделки с этими бумагами до 27 июня включительно, но с 25 июня будет введен запрет на открытие коротких позиций. 27 июня станет последним днем торгов в режиме Т+1, предназначенном для частных инвесторов. После этого и до 2 июля расписками смогут торговать только профессиональные участники рынка.
На дополнительных торговых сессиях выходного дня фондового рынка Московской биржи с 28 июня станут доступны биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ). Общее количество инструментов, доступных на торгах в выходные, будет 117. 114 из них – акции российских эмитентов. На первом этапе станут доступны паи фондов «Альфа-капитал денежный рынок» (AKMM), «Альфа-капитал денежный рынок плюс» (AKMP) и «АТОН – Накопительный в рублях» (AMNR).