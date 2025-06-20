Московская биржа допускает биржевые фонды к торгам в выходные с 28 июня
На дополнительных торговых сессиях выходного дня фондового рынка Московской биржи с 28 июня станут доступны биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), следует из сообщения на сайте площадки.
Общее количество инструментов, доступных на торгах в выходные, будет 117. 114 из них – акции российских эмитентов. На первом этапе станут доступны паи фондов «Альфа-капитал денежный рынок» (AKMM), «Альфа-капитал денежный рынок плюс» (AKMP) и «АТОН – Накопительный в рублях» (AMNR).
В дальнейшем перечень биржевых фондов и акций для операций в выходные расширят, сообщили на сайте Мосбиржи. Уточняется, что ликвидность по инструментам во время проведения дополнительных торговых сессий поддерживается маркетмейкерами.
Торги в выходные дни проводятся в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Согласно объявлению Мосбиржи, для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены (максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня) и не будут изменяться.
На рынке акций Московской биржи торги в выходные дни в экспериментальном режиме стартовали 1 марта. Тогда сообщали, что к торгам были допущены наиболее ликвидные акции. С момента запуска сделки заключили почти 800 000 физических лиц, общий объем торгов превысил 300 млрд руб.