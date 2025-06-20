Московская биржа допускает биржевые фонды к торгам в выходные с 28 июня

Торги в выходные дни проводятся в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Согласно объявлению Мосбиржи, для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены (максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня) и не будут изменяться.