«Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в юанях по ставке 6,4%

В Газпромбанке отметили, что купонная ставка зафиксировалась на самом низком уровне среди всех корпоративных выпусков в валюте за 2025 г. Объем выпуска в 5 млрд юаней при этом стал наибольшим среди рыночных выпусков в юанях в течение двух лет. Купоны инвесторам выплатят в рублях по курсу Банка России на дату платежа, тот же расчет коснется погашения номинала.