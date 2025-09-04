Газета
«Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в юанях по ставке 6,4%

Ведомости

ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по выпуску облигаций объемом 5 млрд юаней по ставке купона 6,4% на двухлетний срок, сообщил «Ведомостям» представитель Газпромбанка, выступающего в роли организатора и агента по размещению. Расчеты проведут в юанях или рублях, учитывая выбор инвестора.

В Газпромбанке отметили, что купонная ставка зафиксировалась на самом низком уровне среди всех корпоративных выпусков в валюте за 2025 г. Объем выпуска в 5 млрд юаней при этом стал наибольшим среди рыночных выпусков в юанях в течение двух лет. Купоны инвесторам выплатят в рублях по курсу Банка России на дату платежа, тот же расчет коснется погашения номинала.

«Газпром» начал принимать заявки 4 сентября, первоначально рассчитывая на ставку купона не выше 6,75% и объем выпуска от 2 млрд юаней. Снижение ставки в компании объяснили высоким спросом и динамикой книги. Участниками выпуска стали институциональные инвесторы (75%), управляющие и страховые компании (12%) и частные инвесторы (13%).

22 июля ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по дополнительному выпуску облигаций на общую сумму $250 млн сроком на 3,8 года. Цена облигаций составила 100,5% от номинала. Компания объявила о доходности ценных бумаг на уровне 7,34%.

