Время торгов на рынке облигаций Мосбиржи увеличится с 22 сентября

С января по август 2025 г. розничные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже 1,52 трлн руб. Это рекордное значение показателя в сравнении с аналогичными периодами предыдущих лет. За август 2025 г. физлица приобрели ценные бумаги на сумму 268,2 млрд руб., что в 2,4 раза превышает объем инвестиций за тот же месяц 2024 г.