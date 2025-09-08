Время торгов на рынке облигаций Мосбиржи увеличится с 22 сентября
На рынке облигаций Московской биржи с 22 сентября аукцион открытия в рамках торгов ОФЗ будет начинаться в 06:50 мск, сообщила пресс-служба торговой площадки.
Представители Мосбиржи отметили, что такая мера введена, чтобы увеличить уровень удобства для частных и институциональных инвесторов. Торговый период будет начинаться в 07:00 мск и заканчиваться в 09:50 мск (в сравнении с текущим графиком с 08:50 до 09:50).
Кроме того, с 22 сентября Мосбиржа отменит аукцион открытия вечерней торговой сессии. Торги будут проводиться в период с 19:00 до 23:50. В пресс-службе напомнили, что в рамках утренних торгов их участники могут заключать сделки с 57 выпусками ОФЗ.
С января по август 2025 г. розничные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже 1,52 трлн руб. Это рекордное значение показателя в сравнении с аналогичными периодами предыдущих лет. За август 2025 г. физлица приобрели ценные бумаги на сумму 268,2 млрд руб., что в 2,4 раза превышает объем инвестиций за тот же месяц 2024 г.