Розничные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже более 1,5 трлн рублей
Вложения частных инвесторов в ценные бумаги на Московской бирже за восемь месяцев 2025 г. составили 1,52 трлн руб., что является рекордным показателем по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Об этом говорится в сообщении на сайте площадки.
В августе 2025 г. физические лица вложили в ценные бумаги 268,2 млрд руб., что в 2,4 раза превышает объем инвестиций за август прошлого года. Инвестиции в акции составили 8,3 млрд руб., в облигации – 198,3 млрд руб., а в паи фондов – 61,6 млрд руб.
По данным Мосбиржи, доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в августе составила 70%, в то время как в объеме торгов облигациями она составила 34%.
По итогам августа 2025 г. число физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, достигло 38,4 млн, увеличившись на 541 000 за месяц. В общей сложности за указанный период было открыто 72 млн счетов. На фондовом рынке площадки в августе совершали сделки 3,4 млн человек, среди которых 347 000 являлись квалифицированными частными инвесторами.
В августе наибольшую популярность среди акций в портфелях частных инвесторов приобрели обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, занимающие 29,1% и 7,1% соответственно. Также в числе востребованных оказались акции «Лукойла» (14,9%), «Газпрома» (14,2%), Т-технологий (7%), «Яндекса» (5,9%) и др.
Доля утренней и вечерней торговых сессий в общем объеме торгов акциями и паевыми фондами составила 9,5% и 20% соответственно. Частные инвесторы являлись основными участниками этих сессий, их доли достигли 83% в утренней и 76% в вечерней сессиях.
Банк России 5 сентября сообщал, что на вторичных биржевых торгах в августе основной спрос представили розничные инвесторы, они купили акций на 5,7 млрд руб. Доля физических лиц сохранилась на уровне ниже среднего – 68,9%. За последние 12 месяцев средний уровень участия розничных инвесторов составил 73,7%. Спрос на акции наблюдался и со стороны нефинансовых организаций и некредитных финансовых организаций (НФО) в рамках доверительного управления. Они выкупили бумаг на сумму 4,3 млрд и 2,4 млрд руб. соответственно.