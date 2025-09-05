ЦБ: основной спрос на акции в августе показали физлица
На вторичных биржевых торгах в августе основной спрос представили розничные инвесторы и купили акций на 5,7 млрд руб. Об этом говорится в докладе Банка России «Обзор рисков финансовых рынков».
Однако доля физических лиц сохранилась на уровне ниже среднего – 68,9%. За последние 12 месяцев средний уровень участия розничных инвесторов составил 73,7%. Спрос на акции наблюдался и со стороны нефинансовых организаций и некредитных финансовых организаций (НФО) в рамках доверительного управления. Они выкупили бумаг на сумму 4,3 млрд и 2,4 млрд руб. соответственно.
На вторичных биржевых торгах среднедневной объем купли и продажи акций продолжил увеличиваться – со 108 млрд руб. в июле до 111,8 млрд в августе. Активность остается ниже прошлогодних показателей – они за последние 12 месяцев составили 130,7 млрд руб.
Крупнейшие продажи в августе совершили НФО на сумму 9,8 млрд руб. за счет собственных средств. В июне показатель был равен 17 млрд руб. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) также совершили небольшие продажи – на 4,4 млрд руб.
Наибольшую доходность в августе показали акции, так как рост отдельных отраслевых индексов составил от 0,6 до 9,9%. Наиболее привлекательными инструментами с точки зрения полной доходности остаются рублевые корпоративные и государственные облигации, а также акции отдельных отраслей, резюмировали в ЦБ.
В Центробанке напомнили, что динамика российского рынка акций в августе определялась преимущественно геополитическим фоном. 18 августа индекс Мосбиржи (IMOEX2) превысил 3000 пунктов на фоне переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Прошлый раз индекс Мосбиржи (IMOEX) поднимался выше 3000 пунктов 15 августа, в день встречи американского президента Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.