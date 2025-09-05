ЦБ: основной спрос на акции в августе показали физлица

Однако доля физических лиц сохранилась на уровне ниже среднего – 68,9%. За последние 12 месяцев средний уровень участия розничных инвесторов составил 73,7%. Спрос на акции наблюдался и со стороны нефинансовых организаций и некредитных финансовых организаций (НФО) в рамках доверительного управления. Они выкупили бумаг на сумму 4,3 млрд и 2,4 млрд руб. соответственно.