«Яндекс» подвел итоги допэмиссии

Цена размещения ценных бумаг составила 4393 руб. за одну дополнительную обыкновенную акцию. Ценные бумаги относятся к ранее объявленному выпуску до 3,7 млн обыкновенных акций для целей реализации программы долгосрочной мотивации. Объем выпуска составил 18,34% от ранее объявленного объема. Размещение бумаг проходило с 15 по 20 августа.