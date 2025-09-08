Газета
«Яндекс» подвел итоги допэмиссии

Ведомости

МКПАО «Яндекс» подвел итоги дополнительного размещения ценных бумаг. В рамках программы мотивации сотрудников компания разместила 678 563 акции – это составляет 0,17% от уставного капитала компании, следует из данных на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Цена размещения ценных бумаг составила 4393 руб. за одну дополнительную обыкновенную акцию. Ценные бумаги относятся к ранее объявленному выпуску до 3,7 млн обыкновенных акций для целей реализации программы долгосрочной мотивации. Объем выпуска составил 18,34% от ранее объявленного объема. Размещение бумаг проходило с 15 по 20 августа.

10 апреля Центробанк зарегистрировал дополнительную эмиссию акций «Яндекса». Регулятор принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций компании, размещаемых путем закрытой подписки.

В марте аналогичное решение принял совет директоров МКПАО. Размещение допэмиссии направлено на реализацию программы мотивации сотрудников, выпущенные бумаги будут переданы администратору программы мотивации «ЕСОП СПВ».

