«Яндекс» подвел итоги допэмиссии
Цена размещения ценных бумаг составила 4393 руб. за одну дополнительную обыкновенную акцию. Ценные бумаги относятся к ранее объявленному выпуску до 3,7 млн обыкновенных акций для целей реализации программы долгосрочной мотивации. Объем выпуска составил 18,34% от ранее объявленного объема. Размещение бумаг проходило с 15 по 20 августа.
10 апреля Центробанк зарегистрировал дополнительную эмиссию акций «Яндекса». Регулятор принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций компании, размещаемых путем закрытой подписки.
В марте аналогичное решение принял совет директоров МКПАО. Размещение допэмиссии направлено на реализацию программы мотивации сотрудников, выпущенные бумаги будут переданы администратору программы мотивации «ЕСОП СПВ».