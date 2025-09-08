Акции «М.Видео» упали после сообщения о возможной допэмиссии бумаг
После информации о том, что «М.Видео» может провести открытую допэмиссию ценных бумаг, акции компании упали к уровню декабря. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 14:03 мск акции «М.Видео» стоили 86,45 руб. (-4,2%), минимум сделок составил 85,6 рубля (-5,4%). К 14:16 мск стоимость ценных бумаг снизилась до 86,1 руб. (-4,43%). Объем торгов составлял 188 млн руб.
8 сентября на сайте раскрытия корпоративной информации сообщалось, что совет директоров «М.Видео» рассмотрит ряд вопросов об изменении формата допэмиссии акций. В частности, совет директоров намерен предложить акционерам отказаться от допэмиссии по закрытой подписке в пользу открытой, а также утвердить порядок определения цены размещения ценных бумаг.
18 июня стало известно, что акционеры «М.Видео» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 г. «Чистую прибыль, полученную обществом по результатам 2024 г., в размере 150,8 млн руб., не распределять. Дивиденды по результатам 2024 г. не объявлять и не выплачивать», – говорилось в сообщении.
Дивиденды «М.Видео» не выплачивались также за 2023 и за 2022 гг. В последний раз компания распределила выплаты в размере 35 руб. на акцию (всего – 6,29 млрд руб.) по итогам трех кварталов 2021 г.