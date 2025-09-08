Акции «М.Видео» упали после сообщения о возможной допэмиссии бумаг

18 июня стало известно, что акционеры «М.Видео» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 г. «Чистую прибыль, полученную обществом по результатам 2024 г., в размере 150,8 млн руб., не распределять. Дивиденды по результатам 2024 г. не объявлять и не выплачивать», – говорилось в сообщении.