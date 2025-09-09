Объем инвестиций в стартапы на посевной стадии сократился в январе-июне
Объем инвестиций в стартапы на посевной стадии сократился с $8 млн в первом полугодии 2024 г. до $5 млн в первом полугодии 2025 г. Об этом свидетельствуют данные из отчета фонда Dsight «Венчурная Евразия», подготовленном при поддержке Б1, Московского венчурного фонда и Газпромбанка, писали «Ведомости».
Число сделок сократилось с 50 до 22. Сумма вложений в компании ранней стадии почти не изменилась: $19 млн против $20 млн в первом полугодии прошлого года. Объем сделок в сегменте поздней стадии продемонстрировал рост с $24 млн до $42 млн, хотя в первом полугодии 2025 г. количество сделок снизилось с 10 до девяти.
В первом полугодии 2025 г. количество сделок на российском венчурном рынке сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. на 27% с 74 до 54. Объем инвестиций увеличился на 86% с $46 млн до $78 млн. Средний чек одной инвестиции вырос с $600 000 до $1,4 млн.
По оценке Dsight, за первое полугодие 2024 г. венчурный рынок увеличился на 31% год к году. По данным аналитической платформы Venture Guide, объем российского венчура за 2024 г. составил $91,7 млн, что на 23% меньше показателя 2023 г.