Объем инвестиций в стартапы на посевной стадии сократился в январе-июне

Число сделок сократилось с 50 до 22. Сумма вложений в компании ранней стадии почти не изменилась: $19 млн против $20 млн в первом полугодии прошлого года. Объем сделок в сегменте поздней стадии продемонстрировал рост с $24 млн до $42 млн, хотя в первом полугодии 2025 г. количество сделок снизилось с 10 до девяти.