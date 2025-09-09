Акции Nebius выросли на 70,92% после заключения сделки с Microsoft
Акции нидерландской технологической компании Nebius Group на вечерних торгах 8 сентября выросли на 70,92% до $109,49 за бумагу, следует из данных торгов американской биржи Nasdaq.
Отмечается, что сделка позволит ускорить рост облачного бизнеса Nebius в сфере ИИ в 2026 г. Компания планирует финансировать капитальные затраты, связанные с контрактом, за счет денег, полученных в результате сделки, и выпуска долговых обязательств, обеспеченных контрактом.
Основатель и глава Nebius Аркадий Волож заявил, что компания рассчитывает заключить крупные долгосрочные контракты с ведущими лабораториями искусственного интеллекта и крупными технологическими компаниями. По его словам, соглашение с Microsoft является первым из этих контрактов.