Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акции Nebius выросли на 70,92% после заключения сделки с Microsoft

Ведомости

Акции нидерландской технологической компании Nebius Group на вечерних торгах 8 сентября выросли на 70,92% до $109,49 за бумагу, следует из данных торгов американской биржи Nasdaq.

8 сентября Nebius объявила о заключении многомиллиардного соглашения с Microsoft в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Компания с конца 2025 г. предоставит вычислительные ресурсы Microsoft в своем новом центре обработки данных в Вайнленде, штат Нью-Джерси.

Отмечается, что сделка позволит ускорить рост облачного бизнеса Nebius в сфере ИИ в 2026 г. Компания планирует финансировать капитальные затраты, связанные с контрактом, за счет денег, полученных в результате сделки, и выпуска долговых обязательств, обеспеченных контрактом.

Nebius получила $500 млн прибыли на фоне убытков от операционной деятельности

Технологии / ИТ-бизнес

Основатель и глава Nebius Аркадий Волож заявил, что компания рассчитывает заключить крупные долгосрочные контракты с ведущими лабораториями искусственного интеллекта и крупными технологическими компаниями. По его словам, соглашение с Microsoft является первым из этих контрактов.

CNBC со ссылкой на заявление Nebius в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщает, что общая стоимость контрактов до 2031 г. составит $17,4 млрд. Microsoft также оставляет за собой право приобрести дополнительные услуги на $2 млрд.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь