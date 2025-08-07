Nebius получила $500 млн прибыли на фоне убытков от операционной деятельности
Нидерландская технологическая компания Nebius зафиксировала чистую прибыль в размере $502,5 млн – против убытка $116,9 млн за тот же период годом ранее. Это следует из отчета компании.
Главным источником положительного финансового результата стала переоценка финансовых вложений, в том числе доли в платформе Toloka. Доход от этих активов составил $597,4 млн. В то же время операционные показатели остались отрицательными: выручка компании выросла до $105,1 млн, увеличившись на 625% г/г и более чем в два раза по сравнению с предыдущим кварталом. При этом скорректированная EBITDA составила -$21 млн. Операционные расходы Nebius достигли $216,3 млн.
Компания также обновила прогноз годового регулярного дохода (ARR) на 2025 г., оценив его в пределах $900 млн – $1,1 млрд. Общий объем активов Nebius составляет $2,03 млрд. В числе новых клиентов – Cloudflare, Prosus, Shopify, а также AI-стартапы, включая HeyGen и Photoroom.
