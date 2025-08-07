Nebius получила $500 млн прибыли на фоне убытков от операционной деятельности

Главным источником положительного финансового результата стала переоценка финансовых вложений, в том числе доли в платформе Toloka. Доход от этих активов составил $597,4 млн. В то же время операционные показатели остались отрицательными: выручка компании выросла до $105,1 млн, увеличившись на 625% г/г и более чем в два раза по сравнению с предыдущим кварталом. При этом скорректированная EBITDA составила -$21 млн. Операционные расходы Nebius достигли $216,3 млн.