Гендиректор «Россетей» назвал сложным вопрос выплаты дивидендов
«На текущий момент есть мораторий на выплату дивидендов, но при этом каждый год правительство РФ возвращается к этому вопросу, и мы его отдельно обсуждаем», – подчеркнул Рюмин.
По его словам, в настоящий момент дивидендный поток «Россетей» идет на финансирование инвестпрограммы. С учетом высокого уровня ключевой ставки компании сложно привлекать финансирование. Если ставка станет значительно ниже, то будет больше предпосылок для того, чтобы начать выплату дивидендов.
Рюмин добавил, что «Россети» рассчитывают на финансовые результаты по итогам 2025 г. на уровне не хуже 2024 г. Он уточнил, что большую роль для компании сыграет температурный фактор. В частности, если октябрь-декабрь будут холодные, ее выручка сильно вырастет.
В июне 2023 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть отказ от выплаты «Россетями» дивидендов по итогам 2022-2026 гг. для финансирования инвестпрограммы. Согласно поручению, сделать это необходимо для поддержания в 2023-2027 гг. стабильного финансово-экономического состояния компании.
13 сентября 2023 г. Рюмин допустил, что «Россети» могут пересмотреть решение о невыплате дивидендов до 2026 г. в зависимости от результатов компании и ее планов по инвестиционной программе.