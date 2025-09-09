Гендиректор «Россетей» назвал сложным вопрос выплаты дивидендов

Рюмин добавил, что «Россети» рассчитывают на финансовые результаты по итогам 2025 г. на уровне не хуже 2024 г. Он уточнил, что большую роль для компании сыграет температурный фактор. В частности, если октябрь-декабрь будут холодные, ее выручка сильно вырастет.