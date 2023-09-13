В «Россетях» рассказали о возможности пересмотра решения о дивидендах
Решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. было принято на заседании 30 июня.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть отказ от выплаты «Россетями» дивидендов по итогам 2022-2026 гг. для финансирования инвестпрограммы. Согласно поручению, опубликованному на сайте Кремля, сделать это необходимо в целях поддержания в 2023-2027 гг. стабильного финансово-экономического состояния компании.
На фоне заявлений Рюмина стоимость акций «Россетей» снизилась на 1,86% до минимума 0,1322 руб. По состоянию на 12:50 мск бумаги стоили 0,1326 руб. (-1.56%), индекс Мосбиржи составлял 3165,78. С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 53%.
В конце августа «дочка» «Россетей» «Россети центр» отчиталась по МСФО. Согласно отчету, чистая прибыль в первом полугодии выросла в 1,6 раза (на 66,88%) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 5,79 млрд руб. Во II квартале показатель увеличился в 2,4 раза до 1,9 млрд руб.