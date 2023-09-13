В «Россетях» рассказали о возможности пересмотра решения о дивидендах

«Россети» могут пересматривать решение о невыплате дивидендов до 2026 г. в зависимости от результатов компании и ее планов по инвестиционной программе. Об этом заявил журналистам глава «Россетей» Андрей Рюмин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).