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Инвестиции

В «Россетях» рассказали о возможности пересмотра решения о дивидендах

Ведомости

«Россети» могут пересматривать решение о невыплате дивидендов до 2026 г. в зависимости от результатов компании и ее планов по инвестиционной программе. Об этом заявил журналистам глава «Россетей» Андрей Рюмин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. было принято на заседании 30 июня.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть отказ от выплаты «Россетями» дивидендов по итогам 2022-2026 гг. для финансирования инвестпрограммы. Согласно поручению, опубликованному на сайте Кремля, сделать это необходимо в целях поддержания в 2023-2027 гг. стабильного финансово-экономического состояния компании.

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На фоне заявлений Рюмина стоимость акций «Россетей» снизилась на 1,86% до минимума 0,1322 руб. По состоянию на 12:50 мск бумаги стоили 0,1326 руб. (-1.56%), индекс Мосбиржи составлял 3165,78. С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 53%.

В конце августа «дочка» «Россетей» «Россети центр» отчиталась по МСФО. Согласно отчету, чистая прибыль в первом полугодии выросла в 1,6 раза (на 66,88%) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 5,79 млрд руб. Во II квартале показатель увеличился в 2,4 раза до 1,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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