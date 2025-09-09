Совет директоров «М.Видео» изменил параметры допэмиссии акций
Совет директоров «М.Видео» вынес на повестку общего собрания акционеров вопрос о проведении допэмиссии акций по открытой подписке. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Общее собрание акционеров компании состоится 13 октября. Зарегистрироваться для участия можно будет до 19 сентября. Цена акции при допэмиссии будет определена после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций.
8 сентября сообщалось, что совет директоров «М.Видео» рассмотрит несколько вопросов об изменении формата допэмиссии акций. Тогда стало известно о намерении совета директоров предложить акционерам отказаться от допэмиссии по закрытой подписке в пользу открытой и утвердить порядок определения цены размещения ценных бумаг.