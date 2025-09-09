Совет директоров «М.Видео» изменил параметры допэмиссии акций

8 сентября сообщалось, что совет директоров «М.Видео» рассмотрит несколько вопросов об изменении формата допэмиссии акций. Тогда стало известно о намерении совета директоров предложить акционерам отказаться от допэмиссии по закрытой подписке в пользу открытой и утвердить порядок определения цены размещения ценных бумаг.