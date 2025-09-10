В России могут ввести налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в спортшколы

9 сентября Минфин РФ сообщил, что дефицит бюджета за январь – август 2025 г. составил 4,19 трлн руб., что на 4,17 млрд руб. выше уровня в период с января по август 2024 г. В ведомстве подсчитали, что доходы бюджета достигли 23,7 трлн руб. за указанный период, показатель вырос на 3%. При этом статьи расходов превысили 27,9 трлн руб. В Минфине уточнили, что расходы бюджета выросли на 21,1% в сравнении с тем же периодом 2024 г.