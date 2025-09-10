Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

В России могут ввести налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в спортшколы

Ведомости

В правительстве России уже поддержали законопроект, согласно которому бизнес, инвестирующий в образовательные учреждения со спортивными программами, может претендовать на специальный налоговый вычет до 100% от объема вложенных средств, сообщили «Известия» со ссылкой на источники в кабмине.

По данным газеты, авторы инициативы намерены привлечь в спорт дополнительные объемы средств от частных инвесторов, не допуская нагрузки на бюджет. Поддержку подобной мере уже оказали Минфин, Минэкономразвития, Минспорт, Минпросвещения и Минюст.

«Это поможет приблизиться к цели президента – чтобы к 2030 г. спортом занимались 70% россиян», – подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

Как объясняет издание, трудности в сфере финансирования спорта возникают сейчас из-за дефицита бюджета. В большей мере это касается детской и юношеской спортивной деятельности а также школ. Кроме того, не хватает спонсорских средств многим региональным спортивным командам.

9 сентября Минфин РФ сообщил, что дефицит бюджета за январь – август 2025 г. составил 4,19 трлн руб., что на 4,17 млрд руб. выше уровня в период с января по август 2024 г. В ведомстве подсчитали, что доходы бюджета достигли 23,7 трлн руб. за указанный период, показатель вырос на 3%. При этом статьи расходов превысили 27,9 трлн руб. В Минфине уточнили, что расходы бюджета выросли на 21,1% в сравнении с тем же периодом 2024 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её