В России могут ввести налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в спортшколы
В правительстве России уже поддержали законопроект, согласно которому бизнес, инвестирующий в образовательные учреждения со спортивными программами, может претендовать на специальный налоговый вычет до 100% от объема вложенных средств, сообщили «Известия» со ссылкой на источники в кабмине.
По данным газеты, авторы инициативы намерены привлечь в спорт дополнительные объемы средств от частных инвесторов, не допуская нагрузки на бюджет. Поддержку подобной мере уже оказали Минфин, Минэкономразвития, Минспорт, Минпросвещения и Минюст.
«Это поможет приблизиться к цели президента – чтобы к 2030 г. спортом занимались 70% россиян», – подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.
Как объясняет издание, трудности в сфере финансирования спорта возникают сейчас из-за дефицита бюджета. В большей мере это касается детской и юношеской спортивной деятельности а также школ. Кроме того, не хватает спонсорских средств многим региональным спортивным командам.
9 сентября Минфин РФ сообщил, что дефицит бюджета за январь – август 2025 г. составил 4,19 трлн руб., что на 4,17 млрд руб. выше уровня в период с января по август 2024 г. В ведомстве подсчитали, что доходы бюджета достигли 23,7 трлн руб. за указанный период, показатель вырос на 3%. При этом статьи расходов превысили 27,9 трлн руб. В Минфине уточнили, что расходы бюджета выросли на 21,1% в сравнении с тем же периодом 2024 г.