Мосбиржа рассматривает продление льготы по free-float до 2027 года

«Московская биржа ранее уже вводила льготный период для размещения акций для проведения сделок IPO во втором котировальном списке, и сейчас мы считаем необходимым льготный период продлить до 2027 г.», – отметила Курицына. По ее мнению, такой шаг позволит компаниям немного уменьшить размер сделки, выйдя при этом на рынок, и уже затем «эту ликвидность собрать».