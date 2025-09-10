Мосбиржа рассматривает продление льготы по free-float до 2027 года
Московская биржа может вновь ввести льготу по минимальному порогу free-float при внесении акций во второй уровень листинга. В этом случае ее действие продлится до 2027 г., заявила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти торговой площадки Елена Курицына на форуме Capital Markets.
«Московская биржа ранее уже вводила льготный период для размещения акций для проведения сделок IPO во втором котировальном списке, и сейчас мы считаем необходимым льготный период продлить до 2027 г.», – отметила Курицына. По ее мнению, такой шаг позволит компаниям немного уменьшить размер сделки, выйдя при этом на рынок, и уже затем «эту ликвидность собрать».
Она также отметила, что с учетом продолжительного влияния на рынок жестких денежно-кредитных условий объемы IPO будут ниже, чем в прошлые годы. Курицына также добавила, что льгота по минимальному количеству акций в свободном обращении может возобновиться в конце октября.
Сейчас free-float эмитента, стремящегося попасть во второй эшелон, должен равняться или превышать 10%. В 2023 г. Мосбиржа ввела льготу по этому показателю, снизив его до 1%. Ее действие завершилось в июле 2025 г.