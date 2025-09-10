Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

ЦБ может разрешить фондам покупать деривативы на криптовалюту в 2026 году

Ведомости

Центробанк может разрешить фондам покупать деривативы на криптовалюту в 2026 г., заявил замглавы департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Валерий Красинский. Его слова приводит Telegram-канал «РБК Инвестиции».

«Там есть несколько регуляторных препятствий, они не только в регулировании ПИФов. Там нужно еще ввести перечень инвестиционных базисных активов ПФИ на криптовалюту», – добавил он. Красинский отметил, что проект нормативного акта уже подготовлен.

Замдиректора департамента ЦБ также заявил, что будет странно, если разрешение простимулирует появление новых крупных фондов. Красинский хотел бы, чтобы классический рынок акций и облигаций для российской экономики был превалирующим.

7 августа стало известно, что Ассоциация форекс-дилеров (АФД) ведет диалог с Банком России о возможных изменениях на российском рынке форекс для его развития. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель саморегулируемой организации Евгений Машаров.

Тогда речь шла о трех инициативах: дать возможность использовать в производных инструментах криптоактивы, предоставить доступ к форексу участникам внешнеторговой деятельности (ВЭД) и не менять параметры кредитного плеча для «неквалов» более долгий срок.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте