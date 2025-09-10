ЦБ может разрешить фондам покупать деривативы на криптовалюту в 2026 году
«Там есть несколько регуляторных препятствий, они не только в регулировании ПИФов. Там нужно еще ввести перечень инвестиционных базисных активов ПФИ на криптовалюту», – добавил он. Красинский отметил, что проект нормативного акта уже подготовлен.
Замдиректора департамента ЦБ также заявил, что будет странно, если разрешение простимулирует появление новых крупных фондов. Красинский хотел бы, чтобы классический рынок акций и облигаций для российской экономики был превалирующим.
7 августа стало известно, что Ассоциация форекс-дилеров (АФД) ведет диалог с Банком России о возможных изменениях на российском рынке форекс для его развития. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель саморегулируемой организации Евгений Машаров.
Тогда речь шла о трех инициативах: дать возможность использовать в производных инструментах криптоактивы, предоставить доступ к форексу участникам внешнеторговой деятельности (ВЭД) и не менять параметры кредитного плеча для «неквалов» более долгий срок.