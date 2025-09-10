Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Nebius Group планирует привлечь $3 млрд через облигации и акции

Ведомости

Нидерландская технологическая компания Nebius Group объявила о планах привлечь $3 млрд в рамках закрытого предложения для квалифицированных инвесторов, сообщает пресс-служба компании.

Группа намерена разместить два выпуска облигаций по $1 млрд каждый с погашением в 2030 и 2032 гг. Инвесторам, которые приобретут бумаги одними из первых, будет предоставлена возможность докупить дополнительные облигации на $150 млн в течение 13 дней.

Помимо этого Nebius Group планирует выпуск обыкновенных акций на $1 млрд. Инвесторам по этому выпуску также предложен 30-дневный опцион на покупку дополнительных акций класса А на сумму до $150 млн по номинальной стоимости с учетом скидок и комиссий за андеррайтинг.

Компания заявила, что привлеченные средства направят на расширение вычислительных мощностей, приобретение земельных участков и развитие зон обслуживания клиентов.

9 сентября акции Nebius Group на вечерних торгах 8 сентября выросли на 70,92% до $109,49 за бумагу.

8 сентября Nebius объявила о заключении многомиллиардного соглашения с Microsoft в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Компания с конца 2025 г. предоставит вычислительные ресурсы Microsoft в своем новом центре обработки данных в Вайнленде, штат Нью-Джерси.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь