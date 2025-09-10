Nebius Group планирует привлечь $3 млрд через облигации и акции
Нидерландская технологическая компания Nebius Group объявила о планах привлечь $3 млрд в рамках закрытого предложения для квалифицированных инвесторов, сообщает пресс-служба компании.
Группа намерена разместить два выпуска облигаций по $1 млрд каждый с погашением в 2030 и 2032 гг. Инвесторам, которые приобретут бумаги одними из первых, будет предоставлена возможность докупить дополнительные облигации на $150 млн в течение 13 дней.
Помимо этого Nebius Group планирует выпуск обыкновенных акций на $1 млрд. Инвесторам по этому выпуску также предложен 30-дневный опцион на покупку дополнительных акций класса А на сумму до $150 млн по номинальной стоимости с учетом скидок и комиссий за андеррайтинг.
Компания заявила, что привлеченные средства направят на расширение вычислительных мощностей, приобретение земельных участков и развитие зон обслуживания клиентов.
9 сентября акции Nebius Group на вечерних торгах 8 сентября выросли на 70,92% до $109,49 за бумагу.