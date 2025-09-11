Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов
Индекс Московской биржи (IMOEX) в ходе торгов снизился на 0,73% и достиг 2893,05 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 11:10 мск.
В последний раз ниже отметки 2900 пунктов показатель опускался 5 сентября.
11 сентября рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже продемонстрировал плавное снижение. К 07:01 мск индекс торговой площадки снизился на 0,14% и составил 2910,04 пункта. Индекс РТС составил 1080 пунктов (-0,14%). Лидерами роста среди «голубых фишек» (0,31-0,53%) стали «Сургутнефтегаз», НЛМК, «Татнефть», «Лукойл», Мосбиржа, лидерами падения (0,12-0,86%) – «Полюс», «Новатэк» и «Газпром».