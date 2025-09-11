Акции ВТБ взлетели более чем на 3%
По состоянию на 12:35 акции банка торгуются по 76,9 руб. Рост с начала дня составил 3,7%.
31 июля наблюдательный совет ВТБ одобрил допэмиссию 1,26 млрд обыкновенных акций по открытой подписке. Номинал бумаги составит 50 руб. (63,2 млрд руб. на весь объем). Цена размещения обыкновенных акций, в частности для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет определена не позднее даты начала размещения акций.
Первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов говорил, что объем допэмиссии акций составит 80–90 млрд руб. По оценке аналитиков «Цифра брокера», чтобы собрать около 80-90 млрд руб., цена размещения дополнительных акций ВТБ должна быть в диапазоне 67-70 руб. за бумагу.
Глава ВТБ Андрей Костин 5 сентября говорил, что цена дополнительной эмиссии пока не определена, она будет установлена на заседании набсовета ВТБ. «Сейчас планируем привлечь от 80 млрд до 100 млрд руб. Считаем, что участвовать будут преимущественно стратеги. Насчет переподписки прогнозы делать рано: рынок сейчас не самый оживленный, но думаю, мы соберем необходимую сумму. После этого доля государства сократится до 50% + 1 акция», – говорил тогда Костин.