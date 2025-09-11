Акции ВТБ взлетели более чем на 3%

Глава ВТБ Андрей Костин 5 сентября говорил, что цена дополнительной эмиссии пока не определена, она будет установлена на заседании набсовета ВТБ. «Сейчас планируем привлечь от 80 млрд до 100 млрд руб. Считаем, что участвовать будут преимущественно стратеги. Насчет переподписки прогнозы делать рано: рынок сейчас не самый оживленный, но думаю, мы соберем необходимую сумму. После этого доля государства сократится до 50% + 1 акция», – говорил тогда Костин.