Набсовет ВТБ одобрил допэмиссию на 63,2 млрд рублей

За счет выпуска дополнительных обыкновенных акций ВТБ планирует укрепить капитальную базу. Как пояснил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов, эта мера связана с новыми требованиями регулятора к системно значимым кредитным организациям. По его словам, размещение акций также будет способствовать развитию бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности банка в долгосрочной перспективе.