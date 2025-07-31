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Главная / Инвестиции /

Набсовет ВТБ одобрил допэмиссию на 63,2 млрд рублей

Ведомости

Наблюдательный совет ВТБ одобрил дополнительную эмиссию по открытой подписке на 63,2 млрд руб. Это следует из информации в центре раскрытия корпоративной информации.

Банк разместит 1,26 млрд обыкновенных акций номиналом 50 руб.

За счет выпуска дополнительных обыкновенных акций ВТБ планирует укрепить капитальную базу. Как пояснил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов, эта мера связана с новыми требованиями регулятора к системно значимым кредитным организациям. По его словам, размещение акций также будет способствовать развитию бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности банка в долгосрочной перспективе.

28 апреля Пьянов объявил, что в банке допускают допэмиссию акций после выплаты дивидендов. В апреле набсовет рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 275,75 млрд руб., или 50% от рекордной чистой прибыли по МСФО.

Зачем ВТБ возвращаться к дивидендам раньше срока

Инвестиции / Эмитенты

1 июля стало известно, что акционеры банка одобрили выплату дивидендов – по 25,58 руб. будет выделено на каждую обыкновенную акцию. 

Старший аналитик «Синары» Ольга Найденова говорила «Ведомостям», что допэмиссия акций ВТБ практически неизбежна, но государство должно сохранить контрольную долю в капитале ВТБ. В связи с этим Найденова оценивала объем допэмиссии не выше 1,267 млрд обыкновенных акций.

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