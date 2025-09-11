Акции «Эталона» будут доступны на утренних торгах Мосбиржи с 12 сентября
Акции девелопера «Эталон» станут доступны на утренней торговой сессии Московской биржи с 12 сентября. С 13 сентября бумаги также будут доступны на торгах выходного дня. Об этом сообщается на сайте площадки.
9 сентября «Эталон» уточнил размер планируемого вторичного публичного предложения (SPO) акций на Мосбирже. Он составит до 400 млн штук. Цена бумаг будет определена после окончания срока действия преимущественного права текущих акционеров компании.
Представитель девелопера заявил, что объем выпуска акций утвержден с запасом. «Это принятая практика проведения подобных процедур для обеспечения необходимой гибкости. Количество акций, которые будут фактически размещены в рамках SPO, может быть меньше и будет зависеть от множества факторов, а том числе параметров размещения и рыночной конъюнктуры», – пояснил он.
«Эталон» был основан в 1987 г. Группа работает в сфере девелопмента и строительства и является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. Компания была зарегистрирована на Кипре. 18 апреля группа представила документы на регистрацию в РФ.