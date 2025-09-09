Газета
«Эталон» проведет допэмиссию объемом до 400 млн акций

Девелопер «Эталон» уточнил размер планируемого вторичного публичного предложения (SPO) акций на Мосбирже. Он составит до 400 млн штук, следует из документов компании.

Цена бумаг будет определена после окончания срока действия преимущественного права текущих акционеров компании.

Как уточнили в пресс-службе девелопера, объем выпуска акций утвержден с запасом. «Это принятая практика проведения подобных процедур для обеспечения необходимой гибкости. Количество акций, которые будут фактически размещены в рамках SPO, может быть меньше и будет зависеть от множества факторов, а том числе параметров размещения и рыночной конъюнктуры», – пояснил представитель группы.

28 августа «Эталон» сообщил о заключении сделки по приобретению у АФК «Система» 100% акций АО «Бизнес-недвижимость». Портфель «Бизнес-недвижимости» включает 42 объекта в Москве и Санкт-Петербурге. «Эталон» намерен использовать их для строительства жилых и коммерческих проектов класса премиум и бизнес. Размер сделки составил 14,1 млрд руб.

Почему акции «Эталона» падают после редомициляции

Инвестиции / Эмитенты

Группа заявила о намерении финансировать сделку за счет средств, привлеченных во время планируемого SPO на Мосбирже. Такой подход позволит расширить земельный банк без необходимости привлечения дополнительных заемных средств в условиях высокой процентной ставки.

Ожидается, что интеграция «Бизнес-недвижимости» в структуру компании и процедура SPO будут завершены до конца 2025 г.

Группа «Эталон» была основана в 1987 г. и работает в сфере девелопмента и строительства. Она является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. Компания была зарегистрирована на Кипре. 18 апреля группа представила документы на регистрацию в РФ.

