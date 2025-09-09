«Эталон» проведет допэмиссию объемом до 400 млн акций

Как уточнили в пресс-службе девелопера, объем выпуска акций утвержден с запасом. «Это принятая практика проведения подобных процедур для обеспечения необходимой гибкости. Количество акций, которые будут фактически размещены в рамках SPO, может быть меньше и будет зависеть от множества факторов, а том числе параметров размещения и рыночной конъюнктуры», – пояснил представитель группы.