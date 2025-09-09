«Эталон» проведет допэмиссию объемом до 400 млн акций
Цена бумаг будет определена после окончания срока действия преимущественного права текущих акционеров компании.
Как уточнили в пресс-службе девелопера, объем выпуска акций утвержден с запасом. «Это принятая практика проведения подобных процедур для обеспечения необходимой гибкости. Количество акций, которые будут фактически размещены в рамках SPO, может быть меньше и будет зависеть от множества факторов, а том числе параметров размещения и рыночной конъюнктуры», – пояснил представитель группы.
28 августа «Эталон» сообщил о заключении сделки по приобретению у АФК «Система» 100% акций АО «Бизнес-недвижимость». Портфель «Бизнес-недвижимости» включает 42 объекта в Москве и Санкт-Петербурге. «Эталон» намерен использовать их для строительства жилых и коммерческих проектов класса премиум и бизнес. Размер сделки составил 14,1 млрд руб.
Группа заявила о намерении финансировать сделку за счет средств, привлеченных во время планируемого SPO на Мосбирже. Такой подход позволит расширить земельный банк без необходимости привлечения дополнительных заемных средств в условиях высокой процентной ставки.
Ожидается, что интеграция «Бизнес-недвижимости» в структуру компании и процедура SPO будут завершены до конца 2025 г.
Группа «Эталон» была основана в 1987 г. и работает в сфере девелопмента и строительства. Она является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. Компания была зарегистрирована на Кипре. 18 апреля группа представила документы на регистрацию в РФ.