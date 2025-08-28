Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Группа «Эталон» объявила о покупке АО «Бизнес-Недвижимость»

Ведомости

Группа «Эталон» объявила о заключении сделки по приобретению у АФК «Система» 100% акций АО «Бизнес-Недвижимость», владеющего портфелем земельных участков и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Размер сделки составил 14,1 млрд руб., говорится в сообщении компании. 

Предполагается, что покупка «Бизнес-Недвижимости» позволит «Эталону» создать возможности для роста бизнеса и акционерной стоимости компании благодаря расширению доли премиальных проектов в составе земельного банка и диверсификации портфеля. 

Портфель АО «Бизнес-Недвижимость» включает 42 объекта в Москве и Санкт-Петербурге. «Эталон» планирует использовать их для строительства жилых и коммерческих проектов класса премиум и бизнес. На земельных участках в рекреационной зоне первой береговой линии Серебряного Бора в Москве «Эталон» планирует реализовать проекты малоэтажной жилой и коммерческой застройки под брендом AURIX премиум-класса. 

«Эталон» сообщил ориентировочную дату возобновления торгов акциями

Инвестиции / Эмитенты

Группа намерена финансировать сделку за счет средств, привлеченных в ходе планируемого SPO на Мосбирже. В сообщении говорится, что такой подход позволит расширить земельный банк без необходимости привлечения дополнительных заемных средств в условиях высокой процентной ставки.

Ожидается, что интеграция «Бизнес-Недвижимости» в структуру компании, а также процедура SPO будут завершены до конца года. 

29 июля группа «Эталон» объявила о завершении редомициляции в Россию. Глобальные депозитарные расписки (ГДР) Etalon Group PLC были автоматически конвертированы в обыкновенные акции МКПАО «Эталон груп». Это событие открывает возможность по переводу ценных бумаг во второй уровень котировального списка Мосбиржи. Ожидается, что торги акциями МКПАО «Эталон груп» стартуют в начале сентября 2025 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных