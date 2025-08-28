Группа «Эталон» объявила о покупке АО «Бизнес-Недвижимость»
Группа «Эталон» объявила о заключении сделки по приобретению у АФК «Система» 100% акций АО «Бизнес-Недвижимость», владеющего портфелем земельных участков и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Размер сделки составил 14,1 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Предполагается, что покупка «Бизнес-Недвижимости» позволит «Эталону» создать возможности для роста бизнеса и акционерной стоимости компании благодаря расширению доли премиальных проектов в составе земельного банка и диверсификации портфеля.
Портфель АО «Бизнес-Недвижимость» включает 42 объекта в Москве и Санкт-Петербурге. «Эталон» планирует использовать их для строительства жилых и коммерческих проектов класса премиум и бизнес. На земельных участках в рекреационной зоне первой береговой линии Серебряного Бора в Москве «Эталон» планирует реализовать проекты малоэтажной жилой и коммерческой застройки под брендом AURIX премиум-класса.
Группа намерена финансировать сделку за счет средств, привлеченных в ходе планируемого SPO на Мосбирже. В сообщении говорится, что такой подход позволит расширить земельный банк без необходимости привлечения дополнительных заемных средств в условиях высокой процентной ставки.
Ожидается, что интеграция «Бизнес-Недвижимости» в структуру компании, а также процедура SPO будут завершены до конца года.
29 июля группа «Эталон» объявила о завершении редомициляции в Россию. Глобальные депозитарные расписки (ГДР) Etalon Group PLC были автоматически конвертированы в обыкновенные акции МКПАО «Эталон груп». Это событие открывает возможность по переводу ценных бумаг во второй уровень котировального списка Мосбиржи. Ожидается, что торги акциями МКПАО «Эталон груп» стартуют в начале сентября 2025 г.