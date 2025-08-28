Группа «Эталон» объявила о покупке АО «Бизнес-Недвижимость»

Портфель АО «Бизнес-Недвижимость» включает 42 объекта в Москве и Санкт-Петербурге. «Эталон» планирует использовать их для строительства жилых и коммерческих проектов класса премиум и бизнес. На земельных участках в рекреационной зоне первой береговой линии Серебряного Бора в Москве «Эталон» планирует реализовать проекты малоэтажной жилой и коммерческой застройки под брендом AURIX премиум-класса.