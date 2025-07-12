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«Эталон» сообщил ориентировочную дату возобновления торгов акциями

Ведомости

Группа «Эталон» ожидает, что торги акциями на Московской бирже возобновятся в конце августа – начале сентября. Точная дата станет известна после решения торговой площадки. Об этом заявила директор службы взаимодействия с инвесторами девелопера Мария Бевзюк на форуме ИнвеST Weekend «РБК Инвестиций».

«По нашим ожиданиям, которые основываются на опыте других эмитентов, это может занять до двух месяцев с момента регистрации МКПАО», – уточнила она.

Бевзюк добавила, что компания будет стремиться к возвращению на первый уровень листинга Мосбиржи и выполнит все необходимые условия для этого. По ее словам, по free-float (доля акций, находящихся в свободном обращении) «Эталон» уже соответствует требованиям биржи.

Мосбиржа со 2 июля приостановила торги расписками группы «Эталон» в связи с конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента. Частные инвесторы могли осуществлять сделки с этими бумагами до 27 июня включительно, с 25 июня был введен запрет на открытие коротких позиций. 27 июня стало последним днем торгов в режиме Т+1, который предназначен для частных инвесторов. До 2 июля расписками могли торговать только профессиональные участники рынка.

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