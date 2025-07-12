«Эталон» сообщил ориентировочную дату возобновления торгов акциями

Мосбиржа со 2 июля приостановила торги расписками группы «Эталон» в связи с конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента. Частные инвесторы могли осуществлять сделки с этими бумагами до 27 июня включительно, с 25 июня был введен запрет на открытие коротких позиций. 27 июня стало последним днем торгов в режиме Т+1, который предназначен для частных инвесторов. До 2 июля расписками могли торговать только профессиональные участники рынка.