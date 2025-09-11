В Госдуму внесли проект о расширении инструментов для управления ликвидностью

Руководитель дирекции ЦФА ВТБ Сергей Рябов 11 сентября заявил, что рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) России мог бы вырасти в пять раз и достичь 3-5 трлн руб. в случае отмены неэффективности по налогу на прибыль для инвесторов. По его мнению, этот фактор сдерживает интерес корпоративных клиентов к использованию цифровых финансовых активов. Рябов указал, что на нынешнем рынке 80% эмитентов составляют банки, а запросы от реального сектора экономики массово остаются нереализованными.