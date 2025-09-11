В Госдуму внесли проект о расширении инструментов для управления ликвидностью
В Госдуму внесли законопроект, который предполагает расширение линейки доступных инструментов для управления ликвидностью для участников рынка ценных бумаг. Об этом сообщил председатель нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем Telegram-канале.
Ожидается, что внесение поправок в законодательство создаст возможности для профучастников по заключению договоров займа ценных бумаг на организованных торгах с квалифицированным центральным контрагентом и осуществления клиринга.
Аксаков рассказал, что применение договоров займа ценных бумаг в сочетании с договорами репо и банковскими вкладами позволит профессиональным участникам полностью использовать инфраструктуру финансового рынка. Вносимые поправки упростят процессы, ускорят расчеты и повысят прозрачность сделок, добавил он.
Руководитель дирекции ЦФА ВТБ Сергей Рябов 11 сентября заявил, что рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) России мог бы вырасти в пять раз и достичь 3-5 трлн руб. в случае отмены неэффективности по налогу на прибыль для инвесторов. По его мнению, этот фактор сдерживает интерес корпоративных клиентов к использованию цифровых финансовых активов. Рябов указал, что на нынешнем рынке 80% эмитентов составляют банки, а запросы от реального сектора экономики массово остаются нереализованными.