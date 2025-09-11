ВТБ: рынок ЦФА может достичь 3-5 трлн рублей
Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) России мог бы вырасти в пять раз и достичь 3-5 трлн руб. в случае отмены неэффективности по налогу на прибыль для инвесторов. Об этом заявил руководитель дирекции ЦФА ВТБ Сергей Рябов в ходе выступления на конференции «ЦФА и Crypto: практика токенизации активов».
По его мнению, этот фактор сдерживает интерес корпоративных клиентов к использованию цифровых финансовых активов. Рябов указал, что на нынешнем рынке 80% эмитентов составляют банки, а запросы от реального сектора экономики массово остаются нереализованными.
«Неэффективность у корпоративного эмитента у инвесторов – 25% по налогу на прибыль. То есть 25% надо отдать в бюджет и все», – подчеркнул он.
19 июня заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что капитализация российского рынка ЦФА к 2030 г. может достичь 10 трлн руб. Он отметил, что это возможно при правильном подходе и отсутствии «перерегулирования». Согласно оценкам Минфина, в настоящий момент рынок ЦФА измеряется 800 млрд руб. К концу 2025 г. рынок превысит 1 трлн руб. и может приблизиться к 2 трлн руб.
Чебесков указал, что увеличение объема рынка цифровых финансовых активов является одним из ключевых направлений, по которому работает Министерство финансов. Важно реализовать четыре инициативы: увеличить ликвидность, создать вторичный оборот, технологически связать ЦФА-платформы и открытый блокчейн и токенизировать активы реального сектора.