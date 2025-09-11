ВТБ: рынок ЦФА может достичь 3-5 трлн рублей

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) России мог бы вырасти в пять раз и достичь 3-5 трлн руб. в случае отмены неэффективности по налогу на прибыль для инвесторов. Об этом заявил руководитель дирекции ЦФА ВТБ Сергей Рябов в ходе выступления на конференции «ЦФА и Crypto: практика токенизации активов».