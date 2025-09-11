Мосбиржа снимет запрет коротких продаж по акциям «Эталона» с 16 сентября
Московская биржа с 16 сентября снимет запрет коротких продаж по акциям девелопера «Эталон». Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
11 сентября Мосбиржа объявила, что акции «Эталона» будут доступны на утренней торговой сессии площадки с 12 сентября. С 13 сентября бумаги также станут доступны на торгах выходного дня.
9 сентября «Эталон» уточнил размер планируемого вторичного публичного предложения (SPO) акций на Мосбирже. Он составит до 400 млн штук. Цена бумаг будет определена после окончания срока действия преимущественного права текущих акционеров компании. Представитель девелопера уточнил, что объем выпуска акций утвержден с запасом.
«Эталон» был основан в 1987 г. Компания работает в сфере девелопмента и строительства и является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в РФ. Она была зарегистрирована на Кипре. 18 апреля группа представила документы на регистрацию в России.