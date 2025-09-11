Мосбиржа снимет запрет коротких продаж по акциям «Эталона» с 16 сентября

«Эталон» был основан в 1987 г. Компания работает в сфере девелопмента и строительства и является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в РФ. Она была зарегистрирована на Кипре. 18 апреля группа представила документы на регистрацию в России.