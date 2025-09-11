Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа снимет запрет коротких продаж по акциям «Эталона» с 16 сентября

Ведомости

Московская биржа с 16 сентября снимет запрет коротких продаж по акциям девелопера «Эталон». Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

11 сентября Мосбиржа объявила, что акции «Эталона» будут доступны на утренней торговой сессии площадки с 12 сентября. С 13 сентября бумаги также станут доступны на торгах выходного дня.

9 сентября «Эталон» уточнил размер планируемого вторичного публичного предложения (SPO) акций на Мосбирже. Он составит до 400 млн штук. Цена бумаг будет определена после окончания срока действия преимущественного права текущих акционеров компании. Представитель девелопера уточнил, что объем выпуска акций утвержден с запасом.

«Эталон» был основан в 1987 г. Компания работает в сфере девелопмента и строительства и является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в РФ. Она была зарегистрирована на Кипре. 18 апреля группа представила документы на регистрацию в России.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь