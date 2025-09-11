Газета
Инвестиции

Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке

Ведомости

Московская биржа возобновила торги на срочном рынке.

Торги на срочном рынке были приостановлены в 15:23 мск 11 сентября. Система торгов для подключения или снятия заявок стала доступна с 15:40 мск.

В предыдущий раз Мосбиржа приостанавливала торги на срочном рынке 22 апреля. Они не проводились с 13:48 мск. Позднее торговая площадка объявила о возобновлении торгов с 14:20 мск после устранения конфигурационной ошибкой на сетевом оборудовании. С 14:05 мск система была готова для снятия заявок и подключения участников, промежуточный клиринг состоялся в 14:30 мск.

