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Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Спустя полчаса площадка возобновила их
Ведомости

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке, следует из сообщения на сайте площадки.

Объявление было опубликовано в 13:51. Отмечается, что о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

Позже Мосбиржа сообщила, что торги возобновлены с 14:20 после устранения конфигурационной ошибкой на сетевом оборудовании. С 14:05 система была готова для снятия заявок и подключения участников, промежуточный клиринг состоится в 14:30. Торги на срочном рынке не проводились с 13:48 мск.

«Торги на остальных рынках Московской биржи: фондовом рынке, денежном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводятся в штатном режиме», – указано в сообщении.

13 февраля Мосбиржа приостанавливала торги на фондовом рынке из-за проблем с трансляцией данных и после консультации с участниками рынка.

19 ноября 2024 г. площадка примерно на полчаса приостанавливала торги на срочном рынке в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков. Для устранения ошибки биржа оперативно провела штатный переход на резервное оборудование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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