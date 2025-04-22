Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынкеСпустя полчаса площадка возобновила их
Объявление было опубликовано в 13:51. Отмечается, что о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.
Позже Мосбиржа сообщила, что торги возобновлены с 14:20 после устранения конфигурационной ошибкой на сетевом оборудовании. С 14:05 система была готова для снятия заявок и подключения участников, промежуточный клиринг состоится в 14:30. Торги на срочном рынке не проводились с 13:48 мск.
«Торги на остальных рынках Московской биржи: фондовом рынке, денежном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводятся в штатном режиме», – указано в сообщении.
13 февраля Мосбиржа приостанавливала торги на фондовом рынке из-за проблем с трансляцией данных и после консультации с участниками рынка.
19 ноября 2024 г. площадка примерно на полчаса приостанавливала торги на срочном рынке в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков. Для устранения ошибки биржа оперативно провела штатный переход на резервное оборудование.