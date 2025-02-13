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Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

Ведомости

После обнаружения проблем с трансляцией данных, а также после консультации с участниками рынка Московская биржа приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20:40 по мск, следует из сообщения площадки.

В сообщении Мосбиржа приносит извинения участникам рынка за доставленные неудобства и сообщает, что о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно.

19 ноября 2024 г. площадка сообщила о приостановке торгов на рынке с 16:18 по мск в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков. Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование, заявила биржа.

12 февраля на вечерней торговой сессии индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) превысил 3200 впервые с 3 июля 2024 г. После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом индекс Мосбиржи (IMOEX) поднялся до 3100 пунктов. До новостей о переговорах лидеров стран индекс не превышал 3020 пунктов. Показатель на 20:44 составлял 3122 пункта (+3,48%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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