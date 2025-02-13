Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
После обнаружения проблем с трансляцией данных, а также после консультации с участниками рынка Московская биржа приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20:40 по мск, следует из сообщения площадки.
В сообщении Мосбиржа приносит извинения участникам рынка за доставленные неудобства и сообщает, что о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно.
19 ноября 2024 г. площадка сообщила о приостановке торгов на рынке с 16:18 по мск в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков. Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование, заявила биржа.
12 февраля на вечерней торговой сессии индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) превысил 3200 впервые с 3 июля 2024 г. После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом индекс Мосбиржи (IMOEX) поднялся до 3100 пунктов. До новостей о переговорах лидеров стран индекс не превышал 3020 пунктов. Показатель на 20:44 составлял 3122 пункта (+3,48%).