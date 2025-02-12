Мосбиржа начнет тестирование торгов выходного дня с 15 февраля
Московская биржа запустит тестирование торгов выходного дня с субботы, 15 февраля. Это следует из информации на сайте площадки.
Тестирование будет проводиться с 6:15 до 15:00 мск. «До релиза 1 марта 2025 г. торговые отчеты за дополнительные сессии выходного дня будут рассылаться в день проведения сессии. После релиза торговые отчеты будут рассылаться в понедельник», – уточнили в сообщении.
Кроме того, с 18 февраля тестирование будет проводиться ежедневно со статичными датами с 6:15 до 17:30 мск.
Мосбиржа 11 февраля сообщила, что с 1 марта будет готова запустить дополнительную торговую сессию по выходным в экспериментальном режиме. Для обеспечения технической готовности вводятся изменения в систему фондового рынка, включая обновления в отчетности и интерфейсах. Торговая сессия будет запущена с 09:50 до 18:59 мск.
Сейчас торги на биржах проводятся только в будние дни. На срочном рынке Мосбиржи проводятся две торговые сессии: основная (с 09:00 мск до 18:45 мск) и вечерняя (с 19:05 мск до 23:50 мск). Торги прерываются двумя периодами клиринга – с 14:00 по 14:05 мск и с 18:50 по 19:05 мск.