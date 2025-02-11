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Мосбиржа к 1 марта обеспечит техническую готовность к запуску торгов по выходным

Ведомости

С 1 марта 2025 г. Московская биржа будет готова запустить дополнительную торговую сессию по выходным в экспериментальном режиме. Для обеспечения технической готовности вводятся изменения в систему фондового рынка, включая обновления в отчетности и интерфейсах, говорится в сообщении торговой площадки.

Изменения коснутся и клиринговых отчетов, в них также появится поле с датой торговой сессии. Но в дни выходных торгов они формироваться не будут, а сделки войдут в отчеты основной сессии. Обновления затронут и шлюзовые интерфейсы брокеров. В системы Broker53 и BrokerRisk53 добавят поля, которые помогут учитывать выходные сессии. Новая версия интерфейсов будет доступна также 1 марта 2025 г. Также изменения произойдут в интерфейсе Info, где появятся новые поля, связанные с датами торговых сессий.

Дополнительная торговая сессия будет проходить с 09:50 до 18:59 мск, а торгово-клиринговая система будет доступна для подключения с 07:50 до 20:00 мск. Сервис Единой регистрации клиентов теперь сможет обрабатывать запросы по фондовому рынку в выходные. Но если клиентская запись затрагивает валютный или срочный рынок, регистрация будет отклонена.

23 января руководитель брокерского бизнеса «Сбера» Аиша Кубезова заявила журналистам, что у кредитной организации нет очевидного ответа на вопрос, зачем запускать для инвесторов полноценные торги в выходные дни. По ее мнению, с текущим регулированием торги в выходные могут нести в себе дополнительные риски для инвесторов. Котировки бумаг в выходные дни могут быть более волатильными, а инвестор, к примеру, не хочет в этот момент работать и следить за бумагой, объяснила Кубезова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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