Мосбиржа к 1 марта обеспечит техническую готовность к запуску торгов по выходным
С 1 марта 2025 г. Московская биржа будет готова запустить дополнительную торговую сессию по выходным в экспериментальном режиме. Для обеспечения технической готовности вводятся изменения в систему фондового рынка, включая обновления в отчетности и интерфейсах, говорится в сообщении торговой площадки.
Изменения коснутся и клиринговых отчетов, в них также появится поле с датой торговой сессии. Но в дни выходных торгов они формироваться не будут, а сделки войдут в отчеты основной сессии. Обновления затронут и шлюзовые интерфейсы брокеров. В системы Broker53 и BrokerRisk53 добавят поля, которые помогут учитывать выходные сессии. Новая версия интерфейсов будет доступна также 1 марта 2025 г. Также изменения произойдут в интерфейсе Info, где появятся новые поля, связанные с датами торговых сессий.
Дополнительная торговая сессия будет проходить с 09:50 до 18:59 мск, а торгово-клиринговая система будет доступна для подключения с 07:50 до 20:00 мск. Сервис Единой регистрации клиентов теперь сможет обрабатывать запросы по фондовому рынку в выходные. Но если клиентская запись затрагивает валютный или срочный рынок, регистрация будет отклонена.
23 января руководитель брокерского бизнеса «Сбера» Аиша Кубезова заявила журналистам, что у кредитной организации нет очевидного ответа на вопрос, зачем запускать для инвесторов полноценные торги в выходные дни. По ее мнению, с текущим регулированием торги в выходные могут нести в себе дополнительные риски для инвесторов. Котировки бумаг в выходные дни могут быть более волатильными, а инвестор, к примеру, не хочет в этот момент работать и следить за бумагой, объяснила Кубезова.