Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке
Ранее с 16:18 мск площадка сообщила о приостановке торгов на рынке в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков. Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование, заявила биржа. Торги на остальных рынках биржи – фондовом, валютном и рынке драгоценных металлов, а также денежном рынке проводятся в штатном режиме. По состоянию на 16:50 мск индекс биржи снизился на 2,7% до 2645 пунктов.
7 ноября Мосбиржа отложила старт торгов на фондовом рынке. О новой дате биржа обещала сообщить позже. В предыдущий раз биржа приостанавливала торговлю 14 августа. Тогда Мосбиржа на час приостановила торги на фондовом рынке. О приостановке было объявлено с 16:18 мск, торги возобновились в 17:30 мск. Причины приостановки не уточнялись. Котировки акций на площадке перестали отображаться после 16:04 мск.