Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке

Ранее с 16:18 мск площадка сообщила о приостановке торгов на рынке в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков. Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование, заявила биржа. Торги на остальных рынках биржи – фондовом, валютном и рынке драгоценных металлов, а также денежном рынке проводятся в штатном режиме. По состоянию на 16:50 мск индекс биржи снизился на 2,7% до 2645 пунктов.