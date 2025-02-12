Индекс Мосбиржи впервые с июля превысил 3200 пунктов
На вечерней торговой сессии индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) превысил 3200 впервые с 3 июля 2024 г., следует из данных на сайте торговой площадки.
По данным на 23:09 по мск индекс рос на 6,03% до 3200 пунктов.
После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом индекс Мосбиржи (IMOEX) поднялся до 3100 пунктов. До новостей о переговорах лидеров стран индекс не превышал 3020 пунктов. Показатель на 20:44 составлял 3122 пункта (+3,48%).
Накануне, 10 февраля, индекс Мосбиржи впервые с 26 июля 2024 г. превысил показатель в 3000 пунктов. На 17:38 мск он составил 3013 пунктов, поднявшись в ходе торгов на 1,58%. Тогда, по словам экспертов, рынку оказывали поддержку ожидания сохранения ключевой ставки на уровне 21% и тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора. Но в ходе допсессии индекс вновь опустился ниже отметки.