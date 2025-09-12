Газета
Выручка МГКЛ за восемь месяцев 2025 года выросла в 3,3 раза

Ведомости

За январь – август 2025 г. выручка ПАО «МГКЛ» (материнская компания публичного оператора на рынке ресейла МГКЛ)  выросла в 3,3 раза по сравнению с таким же периодом 2024 г. Прогнозный показатель выручки может составить 14,5 млрд руб., что превышает показатель, заложенный на весь год в бизнес-плане компании. Об этом сообщается на сайте группы.

Число розничных клиентов компании по итогам восьми месяцев увеличилось на 20% и достигло 156 300. Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле возрос на 27% и составил 1,6 млрд руб. Доля товаров, которые хранятся в портфеле более 90 дней, составила 10% (за аналогичный период 2024 г. показатель был на уровне 15%).

12 марта совет директоров МГКЛ утвердил бизнес-план группы до 2030 г. Согласно бизнес-плану, выручка может вырасти до 32 млрд руб., чистая прибыль – до 4 млрд руб., а EBITDA – достичь 7,25 млрд руб.

Гендиректор компании Алексей Лазутин указал, что в 2024 г. выручка группы стала рекордной за все время работы и достигла 8,5 млрд руб. Бизнес-план на пять лет основан на стратегии роста трех ключевых направлений – ресейла, ломбардных залоговых займов и оптовой торговли драгметаллами. Он также учитывает макроэкономические тренды и прогнозы развития рынков присутствия группы.

