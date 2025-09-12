Выручка МГКЛ за восемь месяцев 2025 года выросла в 3,3 раза

За январь – август 2025 г. выручка ПАО «МГКЛ» (материнская компания публичного оператора на рынке ресейла МГКЛ) выросла в 3,3 раза по сравнению с таким же периодом 2024 г. Прогнозный показатель выручки может составить 14,5 млрд руб., что превышает показатель, заложенный на весь год в бизнес-плане компании. Об этом сообщается на сайте группы.