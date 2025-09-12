«Алроса» и РЭЦ договорились работать над продвижением продукции компании
Губернатор Смоленской области Василий Анохин и гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина провели встречу в Смоленске с гендиректором ограночного завода «Кристалл» Александром Захаровым и гендиректором «Алросы» Ириной Морозовской. Об этом сообщается на сайте алмазодобывающей компании.
На встрече была представлена коллекция бриллиантовых украшений, которые создали мастера «Алросы». По ее итогам «Алроса» и РЭЦ достигли договоренности о совместной работе по продвижению продукции компании, в частности на мировых рынках. Российский экспортный центр также выразил готовность проработать форматы продвижения брендов «Алросы» на релевантные рынки.
В 2024 г. «Алроса» снизила чистую прибыль по МСФО на 77% в сравнении с 2023 г. до 19,3 млрд руб. Выручка упала на 26% до 239 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 44% до 78,6 млрд руб., рентабельность по EBITDA – на 17 п. п. до 24%. Добыча компании в 2024 г. сократилась на 5% до 33 млн карат. Чистый долг к концу 2024 г. вырос втрое и достиг 107,9 млрд руб.
На «Алросу» приходится более 90% добычи алмазов в России.