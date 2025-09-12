«Алроса» и РЭЦ договорились работать над продвижением продукции компании

В 2024 г. «Алроса» снизила чистую прибыль по МСФО на 77% в сравнении с 2023 г. до 19,3 млрд руб. Выручка упала на 26% до 239 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 44% до 78,6 млрд руб., рентабельность по EBITDA – на 17 п. п. до 24%. Добыча компании в 2024 г. сократилась на 5% до 33 млн карат. Чистый долг к концу 2024 г. вырос втрое и достиг 107,9 млрд руб.