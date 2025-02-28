«Алроса» в 2024 году сократила чистую прибыль почти вдвое

В прошлом году цены на бриллианты упали до многолетних минимумов, следует из данных компании Rapaport, владеющей крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами. Индекс для камней в 1 карат на 1 ноября 2024 г. снизился на 22% в годовом выражении и на 23% с начала 2024-го, достигнув 4,62 пункта – минимального уровня с января 2015 г. (последние доступные данные). Индекс международной площадки по торговле бриллиантами International Diamond Exchange (IDEX) за 2024 г. снизился на 16% до 95 пунктов.