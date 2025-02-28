«Алроса» в 2024 году сократила чистую прибыль почти вдвое

«Алроса» в 2024 году сократила чистую прибыль почти вдвоеНа финансовых результатах компании сказались санкции и плохая рыночная конъюнктура
Компания «Алроса», на которую приходится более 90% добычи алмазов в России, по итогам 2024 г. снизила чистую прибыль на 77% в сравнении с предыдущим годом до 19,3 млрд руб. Об этом говорится в опубликованном 28 февраля финотчете компании по МСФО. Выручка упала на 26% до 239 млрд руб.
Себестоимость продаж за отчетный период снизилась на 10% и составила 157,5 млрд руб., показатель EBITDA просел на 44% до 78,6 млрд руб., рентабельность по EBITDA – на 17 п.п. до 24%. Свободный денежный поток (free cash flow – FCF) по итогам года был отрицательным и составил -17,64 млрд руб. против положительного в 2,18 млрд рублей в 2023 г.
Свободный денежный поток – основа для выплаты дивидендов – ушел в минус из-за роста запасов алмазодобывающей компании, говорится в обзоре Альфа-банка к отчету «Алросы». На этом фоне чистый долг компании к концу 2024 г. вырос втрое и достиг 107,9 млрд руб.
За прошлый год оценка запасов алмазов «Алросы» выросла в 1,5 раза, составив 129,9 млрд руб. Для сравнения, в середине 2024 г. их стоимость составляла 57,4 млрд руб. Общая оценка запасов компании (алмазы, материалы для добычи, руда, бриллианты и проч.) за тот же период выросла на 26% до 230,9 млрд руб.
Согласно дивидендной политике, «Алроса» может направлять на выплаты акционерам не менее 50% чистой прибыли, что, исходя из общей чистой прибыли за 2024 г., соответствует 1,3 руб. на акцию (дивидендная доходность – 2,2%), подсчитали аналитики Альфа-банка. Но в первом полугодии 2024 г. компания уже распределила 2,49 руб. на акцию, что делает вероятность итоговых дивидендов за год «крайне низкой», следует из обзора банка.
Капзатраты «Алросы» в прошлом году снизились на 7% до 64 млрд руб. Самым капиталоемким проектом компании остается восстановление рудника «Мир» в Якутии, который был затоплен в 2017 г.
На «Алросу» приходится более 90% добычи алмазов в России. Большую часть из них компания продает в необработанном виде. В 2021 г. (последние доступные данные) выручка от продажи бриллиантов составила лишь 5%, или $192 млн, при общей выручке $4,2 млрд. По итогам 2024 г. добыча снизилась на 2% в годовом выражении до 33 млн карат.
Алмазная отрасль в прошлом году оставалась под давлением из-за падения спроса в мире на ювелирные изделия и роста запасов в секторе огранки, говорится в отчете компании. Основными причинами падения чистой прибыли помимо снижения объемов продаж стали более низкие цены на алмазы и санкционное давление на компанию, добавляет старший аналитик инвестиционного банка «Синара» Дмитрий Смолин.
В декабре 2022 г. Евросоюз (ЕС) утвердил 12-й пакет санкций, в котором содержится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку и транзит алмазов и ювелирных изделий из России. Ограничения распространяются на алмазы, добытые на территории РФ, экспортируемые из России, а также на камни, ограненные в третьих странах. Эмбарго вступило в силу с 1 января 2024 г.
Месяцем позднее, в феврале 2024 г., санкционные ограничения были введены со стороны США. Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) запретило импорт в страну российских непромышленных алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами. Новые санкции затронули камни, которые были «добыты, извлечены, произведены или изготовлены полностью или частично на территории России». Запрет на поставки российских алмазов весом от 1 карата начнет действовать с 1 марта, от 0,5 карата – с 1 сентября этого года.
Персональные санкции также введены против гендиректора «Алросы» Павла Маринычева. Помимо этого, крупные международные ювелирные ритейлеры Tiffany Signet Jewelers и Richemont еще в 2022 г. отказались от закупки алмазов российского происхождения («Ведомости» писали об этом 22 марта 2022 г.).
В прошлом году цены на бриллианты упали до многолетних минимумов, следует из данных компании Rapaport, владеющей крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами. Индекс для камней в 1 карат на 1 ноября 2024 г. снизился на 22% в годовом выражении и на 23% с начала 2024-го, достигнув 4,62 пункта – минимального уровня с января 2015 г. (последние доступные данные). Индекс международной площадки по торговле бриллиантами International Diamond Exchange (IDEX) за 2024 г. снизился на 16% до 95 пунктов.
Мировая конъюнктура продолжает оставаться неблагоприятной для производителей алмазов, что отражается в снижении прибыли по всем ключевым игрокам отрасли, отмечает главный стратег ивесткомпании «Вектор Икс» Максим Худалов. Снижение располагаемых доходов и ужесточение кредитных условий в развитых странах, а также рост популярности искусственных алмазов создают давление на рынок, поясняет он. В случае отсутствия значительного снижения ставок в США, цены на алмазы могут сократиться на 10-15% по итогам 2025 г., прогнозирует эксперт.
По оценке Худалова, в этом году выручка «Алросы» продолжит снижаться, составив около 220-225 млрд руб., а чистая прибыль сократится до 16-17 млрд руб. Результаты компании будут зависеть от восстановления спроса в сегменте огранки в Индии, пополнения запасов и возможной отмены санкций, что может повысить цену реализации «Алросы», так как сейчас компания продает алмазы с дисконтом, отмечает Смолин из «Синары».
После публикации отчета обыкновенные акции «Алросы» 28 февраля подорожали на 3,4% и по состоянию на 18:00 мск торговались на уровне 60,74 руб. за бумагу. В целом с начала году бумаги подорожали на 8,2%.