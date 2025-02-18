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В «Алросе» заявили об окончании 2024 года с положительным результатом

Ведомости

Алмазодобывающая компания «Алроса» закончила 2024 г. с положительным результатом, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в комментарии телеканалу «Алмазный край». По его словам, успехов удалось добиться, несмотря на снижение цен на драгоценной камень на мировом рынке.

«С учетом тех веяний на рынках, которые происходили, мы закончили год с положительным финансовым результатом. И это в условиях, когда мы зафиксировали значительное снижение цен на мировом рынке», – сказал гендиректор.

27 декабря 2024 г. в компании спрогнозировали увеличение цен на бриллианты в 2025 г. По словам начальника корпоративных финансов «Алросы» Сергея Тахиева, ключевыми факторами роста станут высокий спрос на ювелирную продукцию и сокращение мировой добычи алмазов до 20% от уровней пятилетней давности. Аналитик Альфа-банка Юлия Толстых оценила потенциал роста цен на алмазное сырье в 50% от текущих уровней. Основной риск замещения природных алмазов искусственными, по ее словам, остался в прошлом. «Искусственные камни нашли нишу в сегменте бижутерии, а дисконт к природным бриллиантам превышает 98%», – уточнила она.

Цены на бриллианты на мировом рынке находились на многолетних минимумах, следовало из данных американской компании Rapaport. Индекс цен для камней массой 1 карат на 1 ноября упал на 22% к той же дате 2023 г. и на 23% – с начала года и составил 4,62 пункта. Это самое низкое значение минимум с января 2015 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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