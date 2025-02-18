В «Алросе» заявили об окончании 2024 года с положительным результатом

27 декабря 2024 г. в компании спрогнозировали увеличение цен на бриллианты в 2025 г. По словам начальника корпоративных финансов «Алросы» Сергея Тахиева, ключевыми факторами роста станут высокий спрос на ювелирную продукцию и сокращение мировой добычи алмазов до 20% от уровней пятилетней давности. Аналитик Альфа-банка Юлия Толстых оценила потенциал роста цен на алмазное сырье в 50% от текущих уровней. Основной риск замещения природных алмазов искусственными, по ее словам, остался в прошлом. «Искусственные камни нашли нишу в сегменте бижутерии, а дисконт к природным бриллиантам превышает 98%», – уточнила она.