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Россия существенно сократила экспорт алмазов в Индию

На крупнейшем в мире рынке огранки возник переизбыток камней
Василий Милькин
Георгий Бичашвили
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт российских алмазов в Индию в январе – октябре 2024 г. снизился на 17% в годовом выражении до 5,2 млн каратов. Это следует из официальных данных индийского министерства торговли и промышленности, с которыми ознакомились «Ведомости».

По итогам первого полугодия 2024 г. фиксировалась другая тенденция – поставки выросли на 22% к аналогичному периоду 2023 г. до 4,1 млн каратов. В июле увеличение поставок также продолжалось, но в августе они упали в 18 раз в годовом выражении до 87 440 каратов, а в сентябре – в 25 раз до 37 220 каратов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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