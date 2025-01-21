Россия существенно сократила экспорт алмазов в Индию

По итогам первого полугодия 2024 г. фиксировалась другая тенденция – поставки выросли на 22% к аналогичному периоду 2023 г. до 4,1 млн каратов. В июле увеличение поставок также продолжалось, но в августе они упали в 18 раз в годовом выражении до 87 440 каратов, а в сентябре – в 25 раз до 37 220 каратов.