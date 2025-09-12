СПБ биржа не будет проводить торги 27-28 сентября
СПб биржа 27 сентября проведет тестирование обновленного функционала торговой системы для начала торгов на срочном рынке. 28 сентября на площадке пройдут регламентные процедуры. Из-за этого в указанные дни не будет торгов. Об этом сообщается на сайте биржи.
О дате начала торгов и инструментах срочного рынка будет объявлено дополнительно. В выходные дни 4 и 5 октября торги российскими ценными бумагами будут проведены по стандартному расписанию с 10:00 до 23:50 мск.
На СПБ бирже инвесторам для заключения сделок доступны 225 российских ценных бумаг в будние дни и 150 бумаг в выходные дни. Торги проводятся ежедневно, в частности в выходные и праздничные дни.
8 сентября СПБ биржа зафиксировала рекордное число активных счетов инвесторов и обновила рекорд по числу сделок с российскими ценными бумагами в режиме основных торгов. В этот день количество активных счетов инвесторов достигло 539 289. Было заключено 4,5 млн сделок с российскими ценными бумагами.