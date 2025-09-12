Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

СПБ биржа не будет проводить торги 27-28 сентября

Ведомости

СПб биржа 27 сентября проведет тестирование обновленного функционала торговой системы для начала торгов на срочном рынке. 28 сентября на площадке пройдут регламентные процедуры. Из-за этого в указанные дни не будет торгов. Об этом сообщается на сайте биржи.

О дате начала торгов и инструментах срочного рынка будет объявлено дополнительно. В выходные дни 4 и 5 октября торги российскими ценными бумагами будут проведены по стандартному расписанию с 10:00 до 23:50 мск.

На СПБ бирже инвесторам для заключения сделок доступны 225 российских ценных бумаг в будние дни и 150 бумаг в выходные дни. Торги проводятся ежедневно, в частности в выходные и праздничные дни.

8 сентября СПБ биржа зафиксировала рекордное число активных счетов инвесторов и обновила рекорд по числу сделок с российскими ценными бумагами в режиме основных торгов. В этот день количество активных счетов инвесторов достигло 539 289. Было заключено 4,5 млн сделок с российскими ценными бумагами.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте