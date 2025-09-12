СПБ биржа не будет проводить торги 27-28 сентября

СПб биржа 27 сентября проведет тестирование обновленного функционала торговой системы для начала торгов на срочном рынке. 28 сентября на площадке пройдут регламентные процедуры. Из-за этого в указанные дни не будет торгов. Об этом сообщается на сайте биржи.