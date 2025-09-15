Объем размещения облигаций «Норникеля» составит 9 млрд юаней

23 июня «Норильский никель» разместил на российском рынке выпуск облигаций в объеме 3 млрд юаней с расчетами в рублях. В рамках выпуска серии БО-001Р-11-CNY предусмотрен пут-опцион, который будет действовать через 1,4 года с момента размещения облигаций. Срок до погашения составляет пять лет, а ставка ежемесячного купона установлена на уровне 7% годовых. Агентом по размещению стало ООО «Табула Раса».