Объем размещения облигаций «Норникеля» составит 9 млрд юаней
ПАО «ГМК «Норильский никель» установил объем размещения пятилетних облигаций серии БО-001Р-15-CNY с расчетами в рублях в размере 9 млрд юаней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эмиссионные документы компании.
Техническое размещение займа стартует 16 сентября. Андеррайтером станет АО «Старт капитал». Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 7,5% годовых, объявлена оферта через 1 год и 8 месяцев. Номинал бумаг составит 1000 юаней.
10 сентября Мосбиржа зарегистрировала выпуск и внесла его во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
23 июня «Норильский никель» разместил на российском рынке выпуск облигаций в объеме 3 млрд юаней с расчетами в рублях. В рамках выпуска серии БО-001Р-11-CNY предусмотрен пут-опцион, который будет действовать через 1,4 года с момента размещения облигаций. Срок до погашения составляет пять лет, а ставка ежемесячного купона установлена на уровне 7% годовых. Агентом по размещению стало ООО «Табула Раса».
Сбор заявок прошел 17 июня с 11:00 до 15:00 мск. Купон привлек высокий интерес со стороны инвесторов, что позволило снизить ставку на 100 базисных пунктов и нарастить окончательный объем выпуска с 1 млрд юаней до 3 млрд.