Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Объем размещения облигаций «Норникеля» составит 9 млрд юаней

Ведомости

ПАО «ГМК «Норильский никель» установил объем размещения пятилетних облигаций серии БО-001Р-15-CNY с расчетами в рублях в размере 9 млрд юаней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эмиссионные документы компании.

Техническое размещение займа стартует 16 сентября. Андеррайтером станет АО «Старт капитал». Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 7,5% годовых, объявлена оферта через 1 год и 8 месяцев. Номинал бумаг составит 1000 юаней.

10 сентября Мосбиржа зарегистрировала выпуск и внесла его во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

23 июня «Норильский никель» разместил на российском рынке выпуск облигаций в объеме 3 млрд юаней с расчетами в рублях. В рамках выпуска серии БО-001Р-11-CNY предусмотрен пут-опцион, который будет действовать через 1,4 года с момента размещения облигаций. Срок до погашения составляет пять лет, а ставка ежемесячного купона установлена на уровне 7% годовых. Агентом по размещению стало ООО «Табула Раса».

Сбор заявок прошел 17 июня с 11:00 до 15:00 мск. Купон привлек высокий интерес со стороны инвесторов, что позволило снизить ставку на 100 базисных пунктов и нарастить окончательный объем выпуска с 1 млрд юаней до 3 млрд.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте