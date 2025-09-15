ВТБ получил заявки на покупку 1 млрд акций в рамках допэмиссии
ВТБ получил 14 201 заявление на покупку 94,8 млн акций суммарным номинальным объемом 4,7 млрд руб. по преимущественному праву в рамках допэмиссии. Об этом сообщается на сайте центра по раскрытию корпоративной информации.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены по открытой подписке, составляет 1,17 млрд.
Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что интерес акционеров говорит о доверии к стратегии банка и позволяет надеяться на существенный спрос во время самого размещения.
«Мы нацелены на максимально рыночную сделку, а рыночная сделка всегда подразумевает дисконт к цене закрытия, предшествующей ее объявлению. Его глубина будет зависеть от интереса инвесторов», – подчеркнул он.
31 июля наблюдательный совет ВТБ одобрил допэмиссию 1,26 млрд обыкновенных акций по открытой подписке. Сообщалось, что номинал бумаги составит 50 руб. (63,2 млрд руб. на весь объем). Сейчас ценные бумаги ВТБ торгуются на Московской бирже на уровне 75 руб./акция.
Пьянов говорил, что объем допэмиссии акций составит 80–90 млрд руб. По словам зампреда правления банка, за счет выпуска дополнительных обыкновенных акций ВТБ планирует укрепить капитальную базу. Мера связана с новыми требованиями к системно значимым кредитным организациям. Размещение акций также будет способствовать развитию бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности финансовой организации в долгосрочной перспективе.