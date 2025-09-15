«Эталон» вернется к вопросу о дивидендах после выхода на чистую прибыль

Группа «Эталон» была основана в 1987 г. Российская компания работает в сфере девелопмента и строительства и является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в РФ. Компания была зарегистрирована на Кипре. 18 апреля группа представила документы на регистрацию в России.