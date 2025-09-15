«Эталон» вернется к вопросу о дивидендах после выхода на чистую прибыль
Девелопер «Эталон» собирается вернуться к вопросу о выплате дивидендов после выхода на чистую прибыль. Об этом сообщил вице-президент по экономике и финансам группы Илья Косолапов на вебинаре SberCIB.
«Минимум 40% от чистой прибыли мы планируем распределять в виде дивидендов. <...> Ожидаем, что чистая прибыль станет положительной при ключевой ставке около 14% годовых», – подчеркнул Косолапов (цитата по «Интерфаксу»).
Последний раз «Эталон» выплачивал дивиденды за 2020 г. в размере 9,39 руб. на акцию. Летом 2024 г. Косолапов заявил, что редомициляция обеспечит необходимую техническую возможность для выплаты дивидендов всем акционерам.
29 июля «Эталон» сообщил о завершении редомициляции в Россию. Отмечалось, что глобальные депозитарные расписки (ГДР) Etalon Group PLC были автоматически конвертированы в обыкновенные акции «Эталон груп». Это открыло возможность по переводу ценных бумаг во второй уровень котировального списка Мосбиржи. Акции группы после редомициляции компании подешевели по итогам основных торгов на 9,17% до 52,68 руб.
Группа «Эталон» была основана в 1987 г. Российская компания работает в сфере девелопмента и строительства и является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в РФ. Компания была зарегистрирована на Кипре. 18 апреля группа представила документы на регистрацию в России.