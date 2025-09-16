«Яндекс» приобрел долю в телемедицинском сервисе с ИИ-решениями
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Технояк» 15 сентября приобрело 9,33% ООО «ДНД». Основным владельцем компании остается ее сооснователь и генеральный директор Илья Поз (76,68%).
Представитель «Яндекса» уточнил, что сделка отвечает задачам фонда технологических инициатив Yet Another Tech Fund, одним из направлений работы которого является развитие искусственного интеллекта в медицине. Сумма сделки не раскрывается. В 2025 г. фонд собирался направить на инвестиции 330 млн руб.
Решения DND позволяют клиентам диагностировать и исследовать органы дыхания и ЛОР-органы. Диагностика проводится с помощью устройств и мобильного приложения.
В феврале «Яндекс» отчитался за 2024 г., отразив в финансовых результатах по МСФО влияние генеративного ИИ на сегменты бизнеса. Согласно отчету, выручка компании по сравнению с 2023 г. увеличилась на 37% и впервые превысила 1 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла на 56% до 188,6 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль показала рост на 94% и достигла 100,9 млрд руб.