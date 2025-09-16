«Яндекс» приобрел долю в телемедицинском сервисе с ИИ-решениями

В феврале «Яндекс» отчитался за 2024 г., отразив в финансовых результатах по МСФО влияние генеративного ИИ на сегменты бизнеса. Согласно отчету, выручка компании по сравнению с 2023 г. увеличилась на 37% и впервые превысила 1 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла на 56% до 188,6 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль показала рост на 94% и достигла 100,9 млрд руб.