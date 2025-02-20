Искусственный интеллект помог «Яндексу» за 2024 год выручить триллион

Искусственный интеллект помог «Яндексу» за 2024 год выручить триллионДоходы от основных направлений росли на десятки процентов, а дивиденды могут составить 80 рублей на акцию
«Яндекс» отчитался за 2024 г., отразив в финансовых результатах по МСФО влияние генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на сегменты бизнеса. Выручка МКПАО «Яндекс» за прошлый год по сравнению с предыдущим выросла на 37% и впервые превысила 1 трлн руб., следует из отчета. Скорректированная EBITDA увеличилась на 56% до 188,6 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль – на 94% до 100,9 млрд руб.
Двузначные темпы роста выручки произошли во всех ключевых сегментах. Доходы «Поиска и Портала» в 2024 г. по сравнению с 2023 г. выросли на 30% до 439 млрд руб., в «Электронной коммерции, райдтехе и доставке» – на 41% до 592,4 млрд руб., в «Плюсе и развлекательных сервисах» – на 47% до 98,4 млрд руб., в сервисах объявлений – на 41% до 34,1 млрд руб. В прочих бизнес-юнитах и инициативах, куда вошли автономные автомобили, Yandex Cloud, «Яндекс 360», «Яндекс Практикум» и другие образовательные инициативы, «Устройства и Алиса», финтех и др., выручка за год выросла на 57% до 124 млрд руб.
Менеджмент «Яндекса» планирует предложить совету директоров выплатить 80 руб. на акцию в качестве финальных дивидендов за 2024 г. У компании на балансе 212 млрд руб. остатка денежных средств, а уровень долга составляет 0,3% от EBITDA по состоянию на конец 2024 г., сообщил представитель компании на звонке с инвесторами. Численность сотрудников «Яндекса» год к году выросла на 15% до 29 000 человек, говорится в отчетности компании.
Фокус на искусственный интеллект
Аудитория поиска составила 110 млн пользователей в месяц, и она прирастает за счет введения функции «Нейро» (нейросеть в браузере), которой только в декабре 2024 г. воспользовались 22 млн человек. В Рунете поисковая доля «Яндекса» на конец 2024 г. достигла 66,4%, что на 2,6 п.п. выше, чем год назад. Но на фоне высокой стоимости денег компания видит замедление роста рекламного рынка, отметил представитель «Яндекса» на звонке с инвесторами.
Тем не менее «Яндекс» ожидает, что в 2025 г. рекламный сегмент вырастет на 10-20%. По словам представителя компании, технологии генеративного ИИ принесли 40% выручки рекламы в поиске. Еще на 25% выросло количество целевых действий в ответ на использование нейровидео в рекламных объявлениях.
«Яндекс» впервые раскрыл количество проданных устройств с Алисой: с конца 2018 г. пользователи приобрели 14,2 млн умных колонок. Операционная система YaOS для телевизоров сохраняет лидирующие позиции на российском рынке, и, по подсчетам компании, она установлена на 4,7 млн устройств пользователей.
Компания продолжит инвестировать в генеративный ИИ, финтех, робототехнику и автономный транспорт, сообщил представитель «Яндекса». Также он обратил внимание на то, что доставка ровером в Москве по стоимости практически сравнялась с доставкой курьером, и компания собирается запустить новое поколение роботов в ближайшее время.
Число пользователей супераппа «Яндекс Go» в райдтехе (объединяет такси, самокаты и каршеринг) превысило 53 млн человек, что на 12% выше по сравнению с 2023 г. Доходы партнеров такси за 2024 г. достигли почти 1,3 трлн руб. Выручка в райдтехе в 2024 г. увеличилась на 37% до 228 млрд руб. Доходы от е-comm (объединяет «Маркет», «Лавку», «Еду» и «Деливери») увеличились на 45% год к году до 322,3 млрд руб.
В «Плюсе и развлекательных сервисах» показатели увеличились за счет вовлечения большего количества подписчиков, выручки от продажи контента и работы рекламной платформы, сообщил представитель «Яндекса» на звонке. В подписку «Плюс» были добавлены «Яндекс Книги», что, по мнению компании, повысило ценность продукта для подписчиков. Аудитория «Плюса» в 2024 г. достигла выросла на 29% до 39,2 млн подписчиков. Число ежемесячно смотрящих «Кинопоиск» зрителей увеличилось на 35% до 15 млн человек. «Яндекс Музыку» в прошлом году слушали 26 млн подписчиков.
В 2024-2025 гг. «Яндекс» планирует инвестировать около 100 млрд руб.в производство фильмов, сериалов, книг и офлайн мероприятий, заяил представитель компании.
Выросли и сервисы объявлений. К концу 2024 г. ежемесячная аудитория «Яндекс Путешествий» исчислялась 25 млн пользователей, «Авто.ру» – 20 млн пользователей, «Яндекс Недвижимости» – 7,5 млн пользователей. «Яндекс Путешествия», по данным Traveline, стали лидером среди онлайн-сервисов для бронирования отелей, но количество пользователей площадки компания не привела. Выручка в сервисах объявлений выросла год к году на 41% до 34,1 млрд руб.
Что с бумагами «Яндекса»
Согласно данным Мосбиржи, после выхода отчета стоимость акций «Яндекса» подорожала на 1,89%, достигнув к 10:10 мск 4730 руб. за бумагу. В течение дня цена скорректировалась и к вечеру стоимость бумаги росла на 0,67%, торгуясь по 4677 руб. Индекс Мосбиржи при этом прибавлял 1,29%.
«Яндекс» продемонстрировал твердые результаты ушедшего года вместе с намерением заплатить дивиденды, считает аналитик «Финама» Леонид Делицын. В то же время инвесторам фондового рынка хочется сначала убедиться, что «Яндекс» не потратит сотни миллионов на конкуренцию с Ozon и Wildberries, а начнет делиться прибылью с акционерами, говорит Делицын. Аналитики «Цифра брокера» и инвестбанка «Синара» оценили реакцию рынка как умеренно позитивную, поскольку от компании и так ожидались сильные результаты.
Результаты «Яндекса» действительно можно назвать позитивными, говорит аналитик инвесткомпании «Велес капитал» Артем Михайлин. «Яндексу» удалось превзойти консенсус-прогноз аналитиков, подчеркнул он. В консенсус прогнозе «Интерфакса» аналитики ожидали выручку компании в четвертом квартале 2024 г. на уровне 334,5 млрд руб., а скорректированную EBITDA – на уровне 48,7 млрд руб. На деле «Яндекс» отчитался о выручке в четвертом квартале в 340,1 млрд руб. (+37% к октябрю-декабрю 2023 г.), а прогноз аналитиков по скорректированной EBITDA оказался точен – 48,7 млрд руб. и рост на 24% год к году.
Михайлин указывает, что темпы роста выручки «Яндекса» в 2024 г. в 37% несколько меньше запланированных 38-40%. Это связано с тем, что компания на фоне жесткой денежной кредитной политики решила меньше инвестировать в рост и больше сосредоточиться на прибыльности бизнеса. Такая стратегия позволила «Яндексу» получить высокую EBITDA, которая значительно превзошла верхнюю границу прогноза компании в 175 млрд руб., указал Михайлин.
Сегменты поиска и райдтеха продолжают вносить основной вклад в прибыльность бизнеса, но направление электронной коммерции также продолжает улучшаться в терминах операционной безубыточности в отдельных бизнесах, уже вышедших в плюс (так, «Лавка» прибыльна в столицах), обращает внимание главный аналитик «Т-Инвестиций» Марьяна Лазаричева. Совокупный сегмент электронной коммерции, райдтеха и прочих направлений впервые показал положительную скорректированную EBITDA по итогам года.
С прицелом на этот год
В «ВТБ Мои Инвестиции» позитивно смотрят на перспективы «Яндекса», учитывая ожидания менеджмента, что рост выручки и скорректированной EBITDA в 2025 г. превысит 30%, рассказал инвестиционный стратег брокера Алексей Корнилов. Акции компании имеют привлекательную оценку на уровне 6,6 EV/EBITDA (отношение стоимости компании к прибыли до вычета расходов) 2025 г., что ниже, чем у технологического сектора, дополнил он. «Яндексу» долгие годы удается сохранять высокие темпы роста выручки более 30%, но в 2024 г. компания перешла к раскрытию стоимости, что вылилось в рекордную чистую прибыль и рост маржинальности, отметил аналитик «Цифра брокера» Иван Ефанов.
При этом ориентир компании на 2025 г. выше прогнозов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) и БКС как по росту выручки (22% и 26%, соответственно), так и по размеру EBITDA (228 млрд и 246 млрд руб.), отметила старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Мария Суханова. Основная неопределенность «Яндекса» в текущем году – это влияние макросреды и высоких процентных ставок на бизнес, добавила она. В свете этого будут особенно важны комментарии компании по текущей динамике выручки, в том числе от рекламы, подчеркнула Суханова.
По оценкам «Велес капитала», перспективы «Яндекса» хорошие, что подтверждается оптимистичными прогнозами группы. Можно отметить, что объявленные «Яндексом» целевые показатели на 2025 г. даже выше тех, что были заложены аналитиками, указал Михайлин.
В «Цифре брокере» считают прогноз «Яндекса» по росту выручки вполне реалистичным. Компания остается одним из фаворитов брокера в секторе, особенно после того, как многие «новенькие» ИТ-компании, вышедшие на IPO за последние пару лет, находятся под давлением из-за рисков возможного возвращения западных конкурентов, говорит Ефанов. «Яндекс» давно на рынке и вырос в конкурентной среде, сумел доказать свое превосходство на российском рынке среди западных аналогов, дополняет он.
Таргет по акциям «Яндекса» на конец 2025 г. у «Синары» – 3800 руб. (ниже на 18,8% от текущих значений), но он, скорее всего, будет пересмотрен, рассказал старший аналитик Константин Белов. У БКС более позитивный взгляд на акции «Яндекса» с целевой ценой 4900 руб. (апсайд 4,7%), говорит Суханова: коэффициент Р/Е (текущая рыночная цена/прогнозная прибыль на акцию на 2025 г.) составляет 16х. В «Цифра брокере» ожидают к концу года курс акций «Яндекса» на уровне 4990 руб. (+6,6%), отмечает Ефанов.