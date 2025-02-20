Искусственный интеллект помог «Яндексу» за 2024 год выручить триллион

Двузначные темпы роста выручки произошли во всех ключевых сегментах. Доходы «Поиска и Портала» в 2024 г. по сравнению с 2023 г. выросли на 30% до 439 млрд руб., в «Электронной коммерции, райдтехе и доставке» – на 41% до 592,4 млрд руб., в «Плюсе и развлекательных сервисах» – на 47% до 98,4 млрд руб., в сервисах объявлений – на 41% до 34,1 млрд руб. В прочих бизнес-юнитах и инициативах, куда вошли автономные автомобили, Yandex Cloud, «Яндекс 360», «Яндекс Практикум» и другие образовательные инициативы, «Устройства и Алиса», финтех и др., выручка за год выросла на 57% до 124 млрд руб.