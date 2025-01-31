Онлайн-продажи товаров повседневного спроса в 2024 году достигли 1,2 трлн рублей

Онлайн-продажи товаров повседневного спроса в 2024 году достигли 1,2 трлн рублейНо рынок уже практически насыщен, и его участникам нужно переходить от экстенсивного роста к интенсивному
В 2024 г. общий объем продаж на российском рынке e-grocery (онлайн-торговля продуктами питания и товарами первой необходимости) впервые превысил 1 трлн руб. Объем продаж за год вырос на 44% – с 824 млрд до 1,2 трлн руб., рассказал «Ведомостям» представитель аналитической компании Data Insight. По данным компании, число заказов достигло 788 млн, что на 33% больше, чем в 2023 г.
Гендиректор аналитической компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров приводит похожую оценку. В 2024 г. совокупный объем онлайн-продаж продовольственных товаров (с учетом маркетплейсов, но без учета продаж алкоголя по модели покупки онлайн с самовывозом) вырос на 40% – с 918 млрд руб. в 2023 г. почти до 1,3 трлн руб., рассказывает Бурмистров.
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