Онлайн-продажи товаров повседневного спроса в 2024 году достигли 1,2 трлн рублей

В 2024 г. общий объем продаж на российском рынке e-grocery (онлайн-торговля продуктами питания и товарами первой необходимости) впервые превысил 1 трлн руб. Объем продаж за год вырос на 44% – с 824 млрд до 1,2 трлн руб., рассказал «Ведомостям» представитель аналитической компании Data Insight. По данным компании, число заказов достигло 788 млн, что на 33% больше, чем в 2023 г.