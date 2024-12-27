«Яндекс» приобрел «Бери заряд!»Сервис войдет в новое бизнес-направление «Яндекс Go»
«Яндекс» приобрел 100% сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!», говорится в официальном сообщении компании. Он войдет в новое бизнес-направление «Яндекс Go», которое объединит все арендные сервисы «Яндекса» – каршеринг, аренду самокатов и велосипедов. Направление возглавит операционный директор «Яндекс Go» Артем Молчанов, а сотрудники «Бери заряд!» продолжат развивать сервис под его руководством, уточнил представитель «Яндекса».
Сумму сделки компании не раскрывают. Представитель «Яндекса» лишь уточнил, что в ближайшие два года компания вложит в распространение зарядных станций более 2 млрд руб. Аренда зарядок появится в Яндекс Go в I квартале 2025 г., добавил он. С экспертизой и ресурсами «Яндекса» компания и ее аудитория будут расти быстрее, прокомментировал сделку основатель сервиса «Бери-заряд!» Кирилл Кулаков.
О том, что компании ведут переговоры, «Коммерсантъ» писал в сентябре. Опрошенные газетой эксперты оценивали сделку в диапазоне от 1,7 млрд руб. до 3,3 млрд руб. Тогда же покупкой сервиса интересовался МТС, по словам источников издания «Коммерсантъ», на момент переговоров «Бери заряд!» оценивал себя в 3,2 млрд руб.
Но «Яндекс» купил бизнес «Бери заряд!» по более высокой оценке, рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с деталями сделки.
В мае «Бери заряд» провела pre-IPO на инвестиционной платформе Rounds, по итогам которого привлекла 750 млн руб. инвестиций, писали «Ведомости». Инвесторы суммарно получили 15,88% акций по цене 450 руб. за бумагу, а оценка компании составила около 4,5 млрд руб.
«Бери заряд!» – самая крупная сеть вендинговых автоматов по аренде портативных зарядных устройств в Азии, аккредитованная IT-компания, сервис аренды пауэрбанков с 2018 г., резидент фонда «Сколково». Сейчас, по данным компании, у сервиса 40 000 зарядных станций и 6 млн пользователей, по итогам года ожидается удвоение выручки.
Выручка «Бери заряд!» по РСБУ в 2023 г. увеличилась в 2,6 раза год к году до 1,86 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 6,5 раз, до 170 млн руб., рентабельность по показателю составила около 9%. У компании отрицательный чистый долг и положительная EBITDA – 250 млн руб.
«Яндекс» планирует работать над развитием арендной инфраструктуры, рассказал представитель компании: расширением географии и увеличением количества зарядных станций и транспортных средств в местах, где они наиболее востребованы.