«Яндекс» приобрел «Бери заряд!»

Сумму сделки компании не раскрывают. Представитель «Яндекса» лишь уточнил, что в ближайшие два года компания вложит в распространение зарядных станций более 2 млрд руб. Аренда зарядок появится в Яндекс Go в I квартале 2025 г., добавил он. С экспертизой и ресурсами «Яндекса» компания и ее аудитория будут расти быстрее, прокомментировал сделку основатель сервиса «Бери-заряд!» Кирилл Кулаков.