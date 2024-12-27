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«Яндекс» приобрел «Бери заряд!»

Сервис войдет в новое бизнес-направление «Яндекс Go»
Екатерина Кинякина
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» приобрел 100% сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!», говорится в официальном сообщении компании. Он войдет в новое бизнес-направление «Яндекс Go», которое объединит все арендные сервисы «Яндекса» – каршеринг, аренду самокатов и велосипедов. Направление возглавит операционный директор «Яндекс Go» Артем Молчанов, а сотрудники «Бери заряд!» продолжат развивать сервис под его руководством, уточнил представитель «Яндекса».

Сумму сделки компании не раскрывают. Представитель «Яндекса» лишь уточнил, что в ближайшие два года компания вложит в распространение зарядных станций более 2 млрд руб. Аренда зарядок появится в Яндекс Go в I квартале 2025 г., добавил он. С экспертизой и ресурсами «Яндекса» компания и ее аудитория будут расти быстрее, прокомментировал сделку основатель сервиса «Бери-заряд!» Кирилл Кулаков.

О том, что компании ведут переговоры, «Коммерсантъ» писал в сентябре. Опрошенные газетой эксперты оценивали сделку в диапазоне от 1,7 млрд руб. до 3,3 млрд руб. Тогда же покупкой сервиса интересовался МТС, по словам источников издания «Коммерсантъ», на момент переговоров «Бери заряд!» оценивал себя в 3,2 млрд руб.

Но «Яндекс» купил бизнес «Бери заряд!» по более высокой оценке, рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с деталями сделки.

В мае «Бери заряд» провела pre-IPO на инвестиционной платформе Rounds, по итогам которого привлекла 750 млн руб. инвестиций, писали «Ведомости». Инвесторы суммарно получили 15,88% акций по цене 450 руб. за бумагу, а оценка компании составила около 4,5 млрд руб.

«Бери заряд!» – самая крупная сеть вендинговых автоматов по аренде портативных зарядных устройств в Азии, аккредитованная IT-компания, сервис аренды пауэрбанков с 2018 г., резидент фонда «Сколково». Сейчас, по данным компании, у сервиса 40 000 зарядных станций и 6 млн пользователей, по итогам года ожидается удвоение выручки.

Выручка «Бери заряд!» по РСБУ в 2023 г. увеличилась в 2,6 раза год к году до 1,86 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 6,5 раз, до 170 млн руб., рентабельность по показателю составила около 9%. У компании отрицательный чистый долг и положительная EBITDA – 250 млн руб.

«Яндекс» планирует работать над развитием арендной инфраструктуры, рассказал представитель компании: расширением географии и увеличением количества зарядных станций и транспортных средств в местах, где они наиболее востребованы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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